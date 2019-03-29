Polyphony Digital, Yeni GT Sport Güncellemesini Yayınladı

2015 yılının Paris Games Week fuarında duyurulmuş olan Gran Turismo Sport, 2017 yılının Ekim ayında da PlayStation 4 platformuna özel olarak satışa sunulmuştu. Yarış simülasyonu seven oyuncuların öncelikli tercihlerinden olan serinin yeni oyunu, aradan geçen üç buçuk senelik zaman zarfında içerik anlamında muazzam bir gelişim yaşamıştı. Bu ay ise bu gelişim vites yükseltti. 1.36 güncellemesi kısa bir süre önce yayınlandı.

Bunun aslında beklenmedik olduğunu söylemek gerek. Bildiğiniz üzere her ay sadece bir ana Gran Turismo Sport güncellemesi yayınlanıyor ama bu defa bir farklılık yapan Polyphony Digital, ayın bitiminden önce araya bir güncelleme daha sıkıştırdı. Yeni güncelleme ile yeni arabalar, GT Ligi için yeni turlar ve daha pek çok şey geliyor.

Öncelikle arabalar ile başlayalım. Bu yeni güncelleme ile toplamda beş araba geliyor. İkisinin Formula 1 arabası olduğu listedeki diğer arabalar ise ünlü İtalyan devleri Ferrari, Lamborghini ve Lancia üçlüsünün klasik arabaları:

Ferrari 250 GT Berlinetta passo corto CN.2521 '61 (N300)

Lamborghini Countach 25th Anniversary '88 (N500)

Lancia Stratos '73 (N200)

Dallara SF19 Super Formula / Honda '19 (Gr.X)

Dallara SF19 Super Formula / Toyota '19 (Gr.X)

Listedeki Formula 1 arabalarının kullanımından tam anlamıyla verim alınmasını isteyen Polyphony Digital, GT Ligi modundaki Amatör Lig için Super Formula Championships adı altında bir etkinlik ekliyor. Bu etkinliğe sadece Dallara SF19 ile katılabileceğinizi söyleyelim. Bunun yanı sıra yine GT Ligi modunda, Acemi Ligi'nde FF Mücadelesi ve MINI Mücadelesi, Amatör Lig'de Nostaljik Otomobil Festivali ve Profesyonel Lig'de de La Festa Cavallino ve Lamborghini Kupası etkinliklerinin her biri için iki ve Dayanıklılık Ligi'nde Gr.1 Prototip Dayanıklılık Serisi için de bir yeni tur sizi bekliyor.

Son olarak, İlkbahar mevsiminde olduğumuz için Manzaralar moduna Kiraz Çiçekleri - Bahar Müjdeleri adı altında yeni bir fotoğraf çekme noktası eklenmiş. Ayrıca Müze modu için Super Formula ve bir önceki güncellemede Gran Turismo Sport oyununa eklenmiş olan Autopolis de Pist Deneyimi modundaki yerini aldı.