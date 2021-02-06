Popüler Chrome Uzantısı Şifrelerinizi Çalıyor! Hemen Kaldırın

Popüler Chrome uzantısı The Great Suspender'ın kötü amaçlı yazılım içerdiği ortaya çıktı. Uzantıda yer alan bazı kodların kullanıcıların şifrelerini almaya çalıştığı keşfedildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google, casus yazılım içeren uzantıyı kaldırdı. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Popüler Chrome Uzantısı The Great Suspender Tehlike Saçıyor

Google Chrome, dünyanın en popüler web tarayıcısıdır. Uzantılar, Chrome'un en popüler web tarayıcısı olmasında çok büyük bir role sahiptir. Uzantılar sayesinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyabilirsiniz fakat bu her eklenti için geçerli değildir. Bazı eklentiler içerdikleri kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle kullanıcıların şifrelerini alabiliyor ve hatta bilgisayarı ele geçirebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi, casus yazılım içeren eklentileri tespit ettiği takdirde Chrome Web Mağazası üzerinden kaldırıyor fakat eklenti, kaldırılana kadar milyonlara kullanıcı tarayıcısına eklemiş olabiliyor. Bu olayın son örneği The Great Suspender için yaşandı. Söz konusu uzantıda kullanıcıların şifrelerini toplayabilecek izleme kodları keşfedildi.

Bildiğiniz üzere Google Chrome, çok fazla RAM tüketiyor. Bu durum da kullanıcıların bu sorunu çözmek için alternatif yollara başvurmasına neden oluyor. Örneğin bazı uzantılar kullanarak tarayıcının daha az RAM tüketmesi sağlanıyor. The Great Suspender, kullanılmayan sekmeleri pasif hale getiriyordu. Böylece RAM kullanımı önemli ölçüde azaltılıyordu fakat söz konusu uzantının masum olmadığı ortaya çıktı.

Çok sayıda Reddit kullanıcısı, The Great Suspender'ın kullanıcıların şifrelerini ele geçirebilecek izleme kodu içerdiğini söyledi. Bunun üzerine ABD merkezli teknoloji devi, söz konusu uzantıyı Chrome Web Mağazası üzerinden kaldırdı ve tarayıcılarda uzantıyı devre dışı bıraktı. Bu eklenti tarayıcınızda yüklüyse hemen silmelisiniz.

Chrome Uzantıları Nasıl Silinir?

Chrome web tarayıcısında eklenti silme işlemini çok hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Uzantı silme işlemi için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.