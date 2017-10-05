Popüler Çöpçatanlık Uygulaması Tinder, Film Oldu

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcısı bulunan Tinder, son yılların en çok tercih edilen uygulamalarından bir tanesi. Popülaritesi her geçen gün artan Tinder, o kadar büyük bir üne sahip oldu ki, sonunda beyaz perdeye uyarlandı. Nicholas Hoult ve Laia Costa’nın başrollerinde olduğu Newness’ten ilk fragman geldi bile. İşte film hakkındaki detaylar.

Skydance tarafından yapılan film, Dating (yani Tinder) uygulamasından tanışan ve zamanla birbirlerine aşık olan iki genci anlatıyor. X-Men filmlerinden hatırladığımız Nicholas Hoult, Martin karakterini canlandırırken, Lara Costa da Gabi karakteri ile karşımıza çıkıyor.

Newness filminin yönetmenliği ise, 2011 yılında çektiği Like Crazy (Çılgınlar Gibi) filmiyle kendini tanıtan Drake Doremus yapıyor. Başarılı yönetmen, Like Crazy filmiyle Sundance Film Festival’de ‘Grand Jury’ ödülüne de layık görülmüştü.

Şimdi biraz da filmin konusundan bahsedelim. Çöpçatanlık uygulaması Dating üzerinden tanışan aşıklar, kısa zamanda birbirlerine aşık oluyorlar. Fragmanda, iki sevgilinin telefonlarında bulunan Dating uygulamasını sildiklerini görüyoruz. Fakat her şey tozpembe ilerlemiyor tabii.

İlişki, ilk başta çok güzel giderken araya giren üçüncü kişiler yüzünden çatırdamaya başlıyor. Anlaşılan bir taraf Dating’i kullanmaya devam etmiş. Romantik dram türünde olan Newness, günümüz sosyal medya aşklarına ışık tutuyor.

Netflix platformunda da yayınlanacak olan Newness, 3 Kasım’da iTunes üzerinden izlenebilecek.