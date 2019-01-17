Popüler Dizinin Mobil Oyunu Yolun Sonuna Geldi

Son zamanların en popüler televizyon dizilerinden bir tanesi olan Westworld, yakaladığı devasa izleyici kitlesinden sonra mobil oyun dünyasına adım atmıştı. İlginç yapısıyla dikkat çeken Westworld mobil oyunu için kötü haber ise oyunun yapımcısı Behaviour Interactive’den geldi.

İlk olarak 1973 yılında vizyona giren aynı filmden uyarlanarak, 2016 tarihinde televizyon üzerinden yayınlanmaya başlanan Westworld, farklı dünyası ve iyi işlenmiş konusuyla milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı. Neredeyse insana benzeyen fizyolojik özelliklerle ve insan bilincine yakın yapay zekalayla donatılan robotların bulunduğu tema parkı Westworld’ü gösteren dizi, “yapay zekanın doğuşu ve günahın geleceği” hakkında bir hikaye anlatıyordu.

Birbiri içine geçen, dolambaçlı hikayesiyle çok sevilen Westworld, dizinin tutmasıyla Android ve iOS platformları üzerinde de oyun olarak yer almaya başlamıştı. Fakat daha oyun çıkar çıkmaz yayıncısı Warner Bros başına büyük bir iş aldığını fark etmişti. Bethesda, izinsiz kod ihlalinin bulunduğunu öne sürerek oyunun yapımcısına dava açmış ve oyunun tamamen Fallout Shelter adını verdikleri kendi oyunlarındna alındığını, neredeyse her şeyin aynı olduğunu dile getirmişti.

İşin ilginç yanıysa Behaviour Interactive isimli oyun geliştiricisinin, Fallout Shelter'ın da yapımcısı olmasıydı! Warner Bros ve Bethesda arasında yaşanan davalarla daha fazla uğraşmak istemeyen yapımcısı ise oyunun 16 Nisan tarihi itibarıyla tamamen sonlanacağını belirtti.