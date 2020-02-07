Popüler Filmler Dolandırıcılık Amacıyla Kullanılıyor

Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky, siber suçluların popüler filmlere olan ilgiden faydalanmaya çalıştıklarını ve bu sayede dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Kaspersky’a göre siber suçlular popüler filmlere olan ilgiden yararlanarak kullanıcıları dolandırıyor. Bu yıl aday gösterilen filmler etrafında 20’den fazla phishing sitesi ve 925 malware tespit etti. Bu siteler kullanıcıların verilerini toplayarak izlemek istedikleri filmin açılması için çeşitli görevleri yerine getirmelerini istiyor. Bu görevler arasında anket doldurmaktan kişisel bilgileri paylaşmaya reklam yazılımı yüklemekten kredi kartı bilgilerini paylaşmaya kadar birçok işlem bulunuyor. Siber saldırganlar hazırladıkları tuzak web sitelerine çekmek için Twitter’ı kullanıyor.

İnternette yayılan zararlı dosyalar aday filmlerin kopyaları şeklinde kendini göstermenin yanı sıra, adaylara dair ilgi uyandıracak içerikler de sunuyor. Kaspersky araştırmacıları, aday filmlerin adıyla faaliyet gösteren zararlı dosyaların, filmin yayınlandığı ilk 4 hafta boyunca yayılımını takibe aldı. Sıralamada Joker filmi birinci sırada. Bu film için 304 tuzak dosya hazırlanmış. İkinci sırada 215 dosyayla 1917 filmi, Üçüncü sırada 179 dosyayla The Irishman filmi yer alıyor.

Kaspersky, popüler film ve TV programlarını taklit eden tuzaklara düşmemek için kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor: "Filmlerin sinema, streaming servisleri, DVD, TV ve diğer platformlarda yayınlanacağı zamanları takip etmek için resmi kanalları kullanın. Gösterim tarihinden önce beklediğiniz filmi izletme vaadiyle sizinle paylaşılan bağlantılara tıklamayın. İndirdiğiniz dosyanın uzantısını kontrol edin. Güvenilir bir kaynaktan indirdiğinize emin olsanız dahi dosya uzantısı .avi, .mkv, .mp4 gibi video dosya uzantıları olmalıdır, .exe olmamalıdır. Web sitesinin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol edin. Size filmi resmi yoldan izleteceğini vadeden güvendiğiniz bir site dahi olsa adresinde 'https' ibaresi arayın. Web sitesinin adresinin doğruluğunu kontrol etmek için adres yapısına, şirket adının doğru yazılıp yazılmadığına, hakkındaki yorumlara, alan adının ne zaman alındığına bakın."