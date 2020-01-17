Popüler FPS Oyunu Call of Duty Mobile'da 3. Sezon Başladı

Activision’ın ücretsiz ve popüler FPS oyunu Call of Duty Mobile’da üçüncü sezon başladı. 15 Ocak’ta başlayan 3. sezonun ardından yeni öğeler ve ödüller içeren yepyeni bir Battle Pass gelecek.

Mobil cihazlar için özel olarak tasarlanan Call of Duty Mobile oyunu oldukça popüler. Sadece Android platformunda 50 milyon indirmeye geçen birinci şahıs nişancı oyununda üçüncü sezon 15 Ocak’ta başladı. 19 Ocak’ta da tamamen yeni bir Battle Pass göreceğiz. Yeni sezondaki önemli değişiklikler arasında oyuncuların vakit harcayarak kilidini açabilecekleri yeni içerikler sunan Battle Pass güncellemesi bulunuyor. Modern Warfare 2 oyunundan tanıyacağınız Scrapyard haritası eklendi, sezon boyunca da yeni haritalar eklenecek. 20’ye 20 Battle Royale, çok oyunculu Hızlı Ateş Modu dahil sınırlı süreli oyun modları eklendi. Silah dengesi, yeni Operatör Yeteneği (H.I.V.E.), yeni Skor Artırma Yeteneği (XS Goliath), Call of Duty hesabı olanlar için hesap bağlama diğer değişikler arasında.

Call of Duty Mobile üçüncü sezonu Android ve iOS sistemleri için erişilebilir durumda. Oyuna yeni eklenen tüm içerikler ve güncellemeler şöyle:

Yeni ödüllerle birlikte yeni Battle Pass Sezonu

Sezon başlangıcıyla birlikte oyuna yeni Scrapyard haritası eklendi. Sezon içerisinde yeni haritalar da eklenecek.

Yeni zaman sınırlı oyun modları

20’ye 20 kişilik Battle Royale modu

Multi-Player için Hızlı Ateş modu (Rapid Fire)

Yeni ödülleriyle birlikte yeni sıralama sezonu

Ekipmanlar için Python kamuflaj setleri ve Black Ops II ekipmanları

Battle Royale modunun haritasında bazı değişiklikler

Battle Royale modu için yeni oyuncu sınıfı

H.I.V.E isimli yeni oyuncu operatör yeteneği

XS1 Goliath isimli yeni skor artırma yeteneği

Call of Duty hesabı ile oyuna bağlanabilme

Çeşitli arayüz güncellemeleri, oynanışa dair bazı optimizasyonlar ve silah dengeleri için bazı geliştirmeler.

Call of Duty Mobile'ı Anroid telefon ve iPhone/iPad'inize aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: