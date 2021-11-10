Popüler GTA San Andreas GIF'leri HD Olarak Paylaşıldı
Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, HD çözünürlüğünde GTA San Andreas GIF'leri paylaştı. İşte bütün ayrıntılar!
Rockstar Games tarafından popüler GTA San Andreas GIF'leri HD olarak yayımlandı. Şirket ayrıca Grand Theft Auto 3 ve GTA Vice City isimli yapımlar ile ilgili HD çözünürlüğünde GIF'ler paylaştı. Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunlarının HD GIF'lerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.
HD Çözünürlüğünde GTA San Andreas GIF'leri Yayımlandı
Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Rockstar Games GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition isimli paketi piyasaya sürmeden önce önemli bir karar aldı.
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Grand Theft Auto San Andreas, GTA 3 ve GTA Vice City oyunlarının popüler GIF'lerini HD çözünürlüğünde paylaştı. Söz konusu GIF'leri görüntülemek için ilk olarak giphy.com/rockstargames web sitesini ziyaret edin. Daha sonra ekranın sol kısmında yer alan arama butonuna "gtatrilogy" yazın. Bu işlemin ardından üç Grand Theft Auto oyunundaki ikonik sahneleri içeren GIF'lere ulaşabilirsiniz.
Özellikle Grand Theft Auto, Max Payne ve Red Dead Redemption serisi ile dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Rockstar Games'in paylaştığı bir GIF'e aşağıda yer alan tweet üzerinden bakabilirsiniz.
In celebration of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, we've picked out some iconic moments and images from across all three games and published them to our official @GIPHY page.— Rockstar Games (@RockstarGames) November 9, 2021
Simply search #gtatrilogy to spice up the conversation: https://t.co/UrMfyzhdlQ pic.twitter.com/Fifbig1eZa
GTA Trilogy Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri
- GTA Trilogy PC fiyatı: 529 TL
- GTA Trilogy PS4 ve PS5 fiyatı: 529 TL
- GTA Trilogy Xbox Series X / S ve Xbox One fiyatı: 529 TL
GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı GTA Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.
GTA Trilogy Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan
GTA Trilogy Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-6600K ya da AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB veya AMD Radeon RX 570 4GB
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan
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