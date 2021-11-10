Popüler GTA San Andreas GIF'leri HD Olarak Paylaşıldı

Rockstar Games tarafından popüler GTA San Andreas GIF'leri HD olarak yayımlandı. Şirket ayrıca Grand Theft Auto 3 ve GTA Vice City isimli yapımlar ile ilgili HD çözünürlüğünde GIF'ler paylaştı. Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunlarının HD GIF'lerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

HD Çözünürlüğünde GTA San Andreas GIF'leri Yayımlandı

Video oyunu sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Rockstar Games GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition isimli paketi piyasaya sürmeden önce önemli bir karar aldı.

Grand Theft Auto San Andreas, GTA 3 ve GTA Vice City oyunlarının popüler GIF'lerini HD çözünürlüğünde paylaştı. Söz konusu GIF'leri görüntülemek için ilk olarak giphy.com/rockstargames web sitesini ziyaret edin. Daha sonra ekranın sol kısmında yer alan arama butonuna "gtatrilogy" yazın. Bu işlemin ardından üç Grand Theft Auto oyunundaki ikonik sahneleri içeren GIF'lere ulaşabilirsiniz.

Özellikle Grand Theft Auto, Max Payne ve Red Dead Redemption serisi ile dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Rockstar Games'in paylaştığı bir GIF'e aşağıda yer alan tweet üzerinden bakabilirsiniz.

In celebration of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, we've picked out some iconic moments and images from across all three games and published them to our official @GIPHY page.



Simply search #gtatrilogy to spice up the conversation: https://t.co/UrMfyzhdlQ pic.twitter.com/Fifbig1eZa — Rockstar Games (@RockstarGames) November 9, 2021

GTA Trilogy Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

GTA Trilogy PC fiyatı: 529 TL

GTA Trilogy PS4 ve PS5 fiyatı: 529 TL

GTA Trilogy Xbox Series X / S ve Xbox One fiyatı: 529 TL

GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı GTA Trilogy: The Definitive Edition, 11 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

GTA Trilogy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB Kullanılabilir Alan

GTA Trilogy Önerilen Sistem Gereksinimleri