Popüler İnternet Tarayıcısı Opera, İlk Halka Arzına Hazırlanıyor

Dünyanın en popüler internet tarayıcılardan Opera, ilk halka arzına hazırlanıyor. Norveç merkezli şirket, ABD’de gerçekleştireceği halka arzdan yaklaşık 115 milyon dolar kazanç sağlamayı hedefliyor.

Opera, yayınladığı F-1 belgesinde, şirketin mali performansına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. 2017 yılında 128,9 milyon dolar gelir ve 6,1 milyon dolar kar elde eden şirket, sürdürülebilir karlılığa ulaşma iddiasını her geçen yıl daha da artırıyor.

Opera’nın gelir kaleminin büyük payını arama motorları ile yapılan anlaşmalar oluşturuyor. Google, Opera’nın gelirlerinin yüzde 43,2’sini oluştururken, Yandex ise yüzde 12,9’unu oluşturuyor. Yandex’i yalnızca Rusya’da tercih eden Opera, dünyanın geri kalanında ise Google’ı kullanıyor.

Tabii, Norveçli şirketin gelir sağladığı tek alanın internet tarayıcısı olmadığını söyleyelim. Opera Mini, Opera Touch ve Opera News gibi bir dizi mobil uygulamada toplam 182 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan şirket, Adtech platformu ile reklam teknolojileri alanında da faaliyetlerini sürdürüyor.

Opera, birkaç yıl önce internet tarayıcısı ve reklam şirketi olmak üzere iki farklı kola ayrılmıştı. Otello adında bir reklam şirketi kuran firma, 2016 yılında Çinli şirketlerden oluşan bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı. Opera, ABD borsalarında işlem görmesi halinde, Opera "OPRA" adı altında altında faaliyet gösterecek.

ABD’de ilk halka arzını gerçekleştirmek için gün sayan Opera, yaklaşık 115 milyon dolar toplamayı planlıyor. Tabii bu hedefin halka arzın yaklaşması ile birlikte değişebileceğini de ekleyelim.