Popüler Kültürün Sevilen Karakterleri Gökyüzünde Yaşayacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu’nun 10. yılını, keşfedilen 21 adet yeni gama ışınına çizgi roman, sinema ve televizyon dünyasının sevilen figürlerinin isimlerini vererek kutladı.

Samanyolu’nun kalbinde yer alan gizemleri çözmek amacıyla NASA tarafından Haziran 2008’de fırlatılan Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu, uzaydaki macerasında 10 yılı geride bıraktı.

Fermi’nin doğum gününü özel bir şekilde kutlamak isteyen NASA, çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan 21 yeni gama ışını takımyıldızına popüler kültür ikonlarının isimlerini verdi.

Bu figürler arasında, Japon sinemasının ünlü canavarı Godzilla, Marvel’ın agresif yeşil devi Hulk, yıldırım tanrısı Thor’un cüce Eitri tarafından dövülen ünlü çekici Mjolnir, BBC’nin kült bilim kurgu serisi Doctor Who’nun zaman makinesi TARDIS ve Star Trek evreninin efsanevi yıldız gemisi Starship Enterprise yer alıyor.

Ayrıca, Eiffel Kulesi, Golden Gate Köprüsü ve Albert Einstein yeni takım yıldızı rehberinde yerini alan diğer simgelerden.

NASA, Kasım 2010’da, Fermi Gama-ışını Uzay Teleskobu'nu kullanarak 25.000 ışık-yılı uzağa giden iki devasa gama-ışını kabarcığını galaksimizin kalbinde saptamıştı. Bu keşif, Samanyolu’nun merkezinde bilinmeyen büyük bir “yapının” olduğu yönündeki verileri doğrulamıştı.

NASA'nın yeni gökyüzü takvimine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.