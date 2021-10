2021'in En Popüler Netflix Korku Filmi: Uykunuzu Kaçırabilir!

2021 yılına damgasını vuran en iyi Netflix korku filmi, izleyenlerin uykusunu kaçırabiliyor. Son günlerde herkesin konuştuğu korku ve gerilim türündeki bir film haline gelen Evinde Biri Var, her ne kadar klasik bir katil aktörü üzerinden yürüse de yer yer artan gerilim dozu ile seyircileri sahnenin içine çekebiliyor.

Stephanie Perkins'in aynı adlı romanından uyarlanan film tıpkı son dönemde çıkan pek çok film gibi roman uyarlamasına dayanıyor. Genel olarak bakılacak olduğunda dijital yayın platformlarına eklenen içeriklerin hikâyesi büyük bir kısmı aslında bir süre önce yazılmış kitaplara dayanıyor.

Örneğin Apple yakın bir zamanda Sheri Fink'in Katrina Kasırgası sırasında New Orleans hastanesini konu alan kitabına dayanan Five Days at Memorial'in bir bölümünün çekimlerini tamamladı. Şu anda nispeten yeni olan Nightbooks adlı Netflix filmi de aynı adlı kitaba dayanıyor.

Netflix Korku Filmi Önerisi: Evinde Biri Var

Son günlerde Netflix'te büyük bir çıkış yakalayan bir film daha bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu da bir kitaptan uyarlanmış. Netflix'teki filmin sayfasında yer alan açıklamaya göre Makani ve arkadaşları, liseden mezun olmak için çalışan sıradan öğrencilerdir ancak bu öğrencilerin sıradanlığı, maskeli bir katilin hedefi haline gelmeleri ile son bulur. Makani ve diğer gençler, onların karanlık tarafını açığa çıkarmak isteyen katilin hedefi olmadan önce söz konusu katilin kim olduğunu bulmak zorundadır.

Film ilerlerken pek çok seyirci kendini Katie Koons karakterine daha yakın hissedebilir. Filmde birçok üstü kapalı bir şekilde verilmek istenen mesaj var ve bu da büyük bir çoğunlukla Koons ile gerçekleştiriliyor ki eleştirmenlerden ve izleyicilerden bu kadar olumlu puan almasının, seyircilerin ve eleştirmenlerin filmden bu denli etkilenmesinin ardındaki en önemli nedenin de bu olduğu düşünülüyor.

Film, gençlik türünde filmleri sevmeyen izleyicilerin çok fazla ilgisini çekmeyebilir fakat son günlerde popüler olan Netflix korku filmi ile ilgili merakınız kontrol edemeyeceğiniz bir seviyede ise göz atmanızda bir sakınca bulunmuyor.

Evinde Biri Var Oyuncuları Kimler?