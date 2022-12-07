Popüler Samsung Telefonu Android 13 Güncellemesine Kavuştu

Samsung, Galaxy akıllı telefon serisi için aktif olarak yeni güncellemeler yayınlıyor ve son zamanlarda Güney Kore merkezli teknoloji devi, birkaç telefon için Android 13'ü piyasaya sürdü. Şimdi, yeni güncellemeyi almak için sıra ülkemizde de oldukça popüler olan, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonuna geldi.

Samsung Galaxy A42 5G orta segment akıllı telefon, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini almaya başladı. Telefon iki yıl önce piyasaya çıkmıştı, bu da bunun cihaz için son büyük yazılım güncellemesi olabileceği anlamına geliyor.

Samsung, yazılım stratejisinin yenilenmesinde aktif olarak yer alan ve piyasadaki diğer Android telefon üreticilerine kıyasla cihazlarının kullanım ömrünü düzenli güncellemelerle daha uzun süre uzatmaya çalışan markalardan biri.

Samsung Galaxy A42 5G, Android 13 Güncellemesine Kavuştu

Birkaç yıl önce kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkan Galaxy A42 5G, şimdi de Android 13 güncellemesini alıyor. Güncelleme daha yeni yayınladığı için telefonlarınıza gelmesi biraz vakit alabilir ancak manuel olarak ayarlardan yazılım güncellemesine giderek kontrol edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A42 5G, 6,6 inç HD+ Super AMOLED Infinity-U ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 750 işlemci tarafından desteklenen telefon, 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB dâhili depolama ile fiyatına göre önemli özellikler sunuyor.