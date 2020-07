Popüler SEO Eklentisi İnternet Sitenizi Saldırılara Açık Hale Getiriyor

Wordfence tarafından keşfedilen yeni bir yazılım açığına göre milyonlarca sitede kullanılan popüler SEO eklentisi All In One SEO, siber saldırganların internet sitenizi tamamı ile ele geçirmesine yardımcı olacak bir kapı sunuyor olabilir. İşte konu hakkında merak ettiğiniz detaylar ve alabileceğiniz önlemler!

All In One SEO Açığı Nasıl Önlenir?

Eğer internet sitenizde All in One SEO eklentisini kullanıyorsanız, eklentide yer alan açıktan faydalanan bir siber saldırgan internet sitenizin yönetimini eline alabilir. Wordfence tarafından keşfedilen açıktan sonra eklentinin geliştirici ekibi ile iletişim kuruldu ve All in One SEO birkaç gün sonra sorunu düzelten bir güncelleme aldı.

Eklentinin kullanıcıları güvenlik açığından faydalanmak isteyen siber saldırganların önüne geçebilmek adına All in One SEO Pack'in 3.6.2 sürüm numaralı yeni güncellemesini yüklemek durumundadır.

Kısa bir şekilde bahsetmemiz gerekirse All in One SEO Pack, bir sitede paylaşılan içeriğin Google ve diğer arama motorlarında daha üst sırada çıkmasına yardımcı olmak adına çeşitli SEO özellikleri sağlayan bir eklentidir. Yazılımın genel anlamda oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer bu eklentiyi kullanan kişilerden birisi iseniz eklentinin son yamaya güncellendiğinden emin olmanızı tavsiye ederiz. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.