Popüler Twitch Yayıncılarının Kazançları Dudak Uçuklatıyor!

Wall Street Journal’a göre oyun yayıncıları, piyasaya çıkardıkları yeni oyunların başarısını arttırdığı için artık internet yayınlarının değerini anlamış durumda. Dünyanın önde gelen internet yayıncılarının temsilciliğini yapan Night Media Inc. adlı şirketin genel müdürü Reed Duchscher, Twitch kanallarında 15.000’den fazla anlık izleyicisi bulunan yayıncıların saatte 25.000 dolar ila 35.000 dolar arasında kazanç elde edebildiğini söyledi. Hatta Ninja ve DrLupo gibi popüler Twitch yayıncılarının saatlik kazançlarının 50.000 dolara ulaşabildiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz Mart ayında Apex Legends’ın piyasaya sürüldüğü gün oyunun tanıtımını yapması amacıyla, Twitch’te Ninja adıyla tanınan Tyler Blevins’e EA tarafından 1 milyon dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Blevins geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon dolar kazanmış ve 'iyi bir ayda' 500.000 dolar kazanabildiğini açıklamıştı.

Rakamlar adeta dudak uçuklatsa da, oyunlarının daha fazla etkileşim almasını ve daha çok ilgi çekmesini isteyen şirketler bu paraları ödemeye değer buluyor ve bunun karşılığını aldıklarını düşünüyor. Örneğin Apex Legends bu sayede, piyasaya sürüldüğü ilk ayda 50 milyon oyuncunun ilgisini çekmeyi başardı.

Şirketlerin, oyunlarının tanıtımı için internet yayıncılarıyla iş birliği yapmasının bir diğer sebebi de, birçok izleyicinin, yazılı oyun incelemelerine kıyasla internet yayıncılarının görüşlerine daha çok güveniyor olması. Apex Legends yayınları yapması karşılığında kendisine ödeme yapılan DrLupo da bu konu hakkında, "Bizi, tanımadıkları bir kişinin yazdığı inceleme yazısından daha güvenilir olarak görüyorlar. Yüzlerimizi görebiliyorlar. Bu canlı bir etkileşim." diye konuştu.

Çektiği kitlenin büyüklüğü ile internet üzerinden yapılan oyun yayınları, büyük oyunların reklam kampanyalarının ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek. Ubisoft, yaklaşmakta olan Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint oyunu için bu yöntemi kullanacağını şimdiden doğruladı. Take-Two Interactive de Borderlands 3 oynamaları için internet yayıncılarına ödeme yapacak.