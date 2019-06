Popüler Twitch Yayıncısı Ninja, Oyun Sırlarını Kitabında Anlatıyor

Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı Ninja, başarılı bir yayıncı ve oyuncu olmak isteyenler için üç farklı kitap çıkaracak. Birinci kitabı rehber niteliğinde olacak olan Ninja'nın bir diğer kitabı özel bir defter ve son kitabı ise çizgi roman olarak okuyucuların beğenisine sunulacak.

Hiç şüphesiz Twitch'in en çok konuşulan isimlerinden olan Ninja, Random House yayınevi ile üç kitaplık anlaşma sağladı. Tyler "Ninja" Blevins, geçtiğimiz yıl dünyadaki en iyi Fortnite oyuncularından biri olarak ün kazanmasının ardından küresel bir oyun yıldızı oldu. Şimdi Ninja bu tecrübelerini kitaplarla takipçilerine aktarıyor.

This is one of the huge projects I've been working on and I'm so excited to finally announce my first book NINJA: GET GOOD! An ultimate guide to gaming that teaches players how to become unstoppable. On sale this August and available for preorder now: https://t.co/t6fyWFZ95A pic.twitter.com/AvQdsgjhG6