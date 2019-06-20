Popüler Twitch Yayıncısı Ninja, Oyun Sırlarını Kitabında Anlatıyor

Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı Ninja, başarılı bir yayıncı ve oyuncu olmak isteyenler için üç farklı kitap çıkaracak. Birinci kitabı rehber niteliğinde olacak olan Ninja'nın bir diğer kitabı özel bir defter ve son kitabı ise çizgi roman olarak okuyucuların beğenisine sunulacak.

Hiç şüphesiz Twitch'in en çok konuşulan isimlerinden olan Ninja, Random House yayınevi ile üç kitaplık anlaşma sağladı. Tyler "Ninja" Blevins, geçtiğimiz yıl dünyadaki en iyi Fortnite oyuncularından biri olarak ün kazanmasının ardından küresel bir oyun yıldızı oldu. Şimdi Ninja bu tecrübelerini kitaplarla takipçilerine aktarıyor.

This is one of the huge projects I've been working on and I'm so excited to finally announce my first book NINJA: GET GOOD! An ultimate guide to gaming that teaches players how to become unstoppable. On sale this August and available for preorder now: https://t.co/t6fyWFZ95A pic.twitter.com/AvQdsgjhG6 — Ninja (@Ninja) 19 Haziran 2019

Yayıncının ilk kitabı Ninja: Get Good ismiyle gelecek. Oyuncu ve yayıncı olmak isteyenlere rehber olarak hazırlanan bu kitap, 10 yaş ve üstü oyuncular için tasarlanmış. Ninja: Get Good kitabında oyuncu bilgisayarı toplama rehberinden tutun da oyun pratiği yapmanın sırlarına kadar çok çeşitli konularda yazılar yer alıyor.

Ninja: Get Good'un yanında ayrıca Ninja's Notebook da okuyuculara sunulacak. Bir defter niteliğinde olan bu kitapta ise çıkartmalar, kısa kısa ipuçları ve Ninja'ya özel tasarlanmış boş sayfalara sahip olan bir dergiyle birlikte piyasaya sürülecek. Ninja'nın son kitabı ise bunlardan bağımsız olarak çizgi roman tarzında olacak.

Üçüncü Kitap Çizgi Roman Olarak Tasarlandı

Ninja: The Most Dangerous Game ismiyle sunulacak olan üçüncü kitap g enç yetişkinler için yazılmış. Kitabın hikayesine göre Ninja yeni bir oyunda sıkışıp kalıyor, hayatta kalmak ve eve dönüş yapmak için kitap boyunca yol arıyor. Aralık'ta raflardaki yerini alacak çizgi romanın yalnızca oyunculara hitap etmediğini belirtmek gerekiyor.

Ninja Kitaplarına Türkçe Çeviri Yapılır mı?

Toplamda üç farklı kitap ile oyuncu olmak isteyenlere yardımcı olacak Ninja'nın kitaplarının Türkçe'ye çevrilme ihtimali bulunuyor. Çünkü Twitch Türkiye'de de bir hayli Ninja takipçisinin olduğunu söylersek yanlış olmayacaktır. Peki ya siz Ninja'nın kitaplarına Türkçe çeviri yapılırsa satın almayı düşünür müsünüz?