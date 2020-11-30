Popüler Uygulama Sözleşmelerinin Okuma Süreleri Hesaplandı

Kullanım koşulları ile alakalı sözleşmeler, dünyanın birçok yerinde genellikle okunmadan kabul edilir. Siz de popüler uygulama sözleşmelerini okumadan kabul etme taraftarıysanız bunun nedeni sözleşmelerin okuma sürelerinden kaynaklanıyor olabilir. Hazırlanan bir rapor, Facebook ve WhatsApp gibi dünyanın hemen hemen her bir yanında çok sık bir şekilde kullanılan uygulamaların sözleşmesini okumak için ne kadar zaman harcanması gerektiğini ortaya çıkardı.

Popüler Uygulama Sözleşmelerinin Okuma Süreleri Ne Kadar?

Ortalama bir insanın 125 kelimeyi okuması yaklaşık bir dakika sürüyor. Bu da ortalama bir insanın söz konusu uygulamalar tarafından hazırlanan sözleşmeleri baştan sona okuması için 17 saat 5 dakika zaman ayırması gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca sözleşmeler genellikle karmaşık terimleri barındırdığından ortalama bir insanın okuma süresini daha da uzatabiliyor.

En çok indirilen uygulamalar uygulamalar; Microsoft Teams, Candy Crush, TikTok, Twitter, WhatsApp, Slack, Facebook, Messenger, Zoom, Gmail, YouTube, Instagram ve Google Meet gibi uygulamalardan oluşuyor. Aşağıdaki listeden de görülebileceği gibi bu uygulamaların sözleşmelerini okumak için ayrılması gereken toplam süre 17 saat 5 dakikayı buluyor.

Popüler Uygulama Sözleşmelerini Okumak İçin Harcanan Zaman

• Microsoft Teams: Sözleşme toplamda 18,282 kelime içeriyor. Bu da uygulamanın kullanıcılardan kabul etmesini istediği sözleşmenin toplamda 2 saat 27 dakika olmasını sağlıyor.

• Candy Crush: 14,189 kelime ile 1 saat 53 dakika.

• TikTok: 11,698 kelime ile 1 saat 33 dakika.

• Twitter: 11,022 kelime ile 1 saat 28 dakika.

• WhatsApp: 9,920 kelimeyle 1 saat 19 dakika.

• Slack: 9,863 kelime ile 1 saat 18 dakika.

• Facebook: 8,588 kelime ile 1 saat 9 dakika.

• Messenger: 8,588 kelime ile 1 saat 9 dakika.

• Zoom: 8,485 kelime ile 1 saat 7 dakika.

• Gmail: 8,176 kelime ile 1 saat 5 dakika.

• Instagram: 6,827 kelime ile 55 dakika.

• Google Meet: 4,717 kelime ile 38 dakika.

Bu uygulamaların kullanıcılardan kabul etmesini istediği sözleşmelerdeki toplam kelime sayısı 128,415. Ortalama bir insan, bu sözleşmelerin tamamını okumak istediğinde ortalama olarak 17 saat 5 dakikasını ayırmak zorunda kalacak. Ayrıca kişinin sözleşmede geçen ifadeleri anlamak için çok daha fazla zaman ayırması gerekebilir.