Popüler VPN Uygulamaları Kişisel Verileri Sızdırdı!

Virtual Private Network (VPN), interneti kullanırken tamamen anonim kalmanıza olanak sağlayan bir hizmettir. Hemen hemen bütün VPN servisleri gizlilik ve güvenliğe önem verdiğini belirtir; ancak yapılan araştırmalar sonucunda 7 VPN uygulamasının kişisel verileri sızdırdığı ortaya çıktı. Kişisel verileri sızdıran popüler VPN uygulamaları ile ilgili detaylar haberimizde.

Kişisel Verileri Sızdıran Popüler VPN Uygulamaları

VPN servisleri çevrim içi güvenlik, çevrim içi gizlilik, coğrafi kısıtlamalardan kurtulma, engellenen içeriklere erişebilme gibi birçok avantaj sunuyor ancak yapılan araştırmalarda Google Play Store'da yer alan 7 VPN servisinin kullanıcıların verilerini sızdırdığı ortaya çıktı. Peki, kullanıcıların verilerini sızdırılan VPN servisleri neler?

Compareitech tarafından yayınlanan raporda Hong Kong merkezli UFO VPN'in 894 GB'lık veri içeren açık bir veritabanına sahip olduğu ortaya çıktı. Peki, Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan UFO VPN'in veritabanında hangi bilgiler depolanıyor?

UFO VPN servisinin veritabanında düz metin hesap şifreleri, istemci cihazların ve sunucuların IP adresleri, cihazların işletim sistemi ve daha birçok bilgi yer alıyor. Geliştirici ekip, UFO VPN'in kullanıcı kaydı tutmadığını iddia ediyor ancak Compareitech'in yayınladığı rapor tam tersini söylüyor.

VPNMentor'da yer alan bir araştırma ekibi, kullanıcıların verilerini sızdıran tek VPN servisinin UFO VPN olmadığını ortaya çıkardı. VPNMentor'da yer alan araştırma ekibi tarafından yapılan çalışma sonucunda FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN ve Rabbit VPN isimli servislerin de kullanıcıların verilerini sızdırdığı ortaya çıktı.

7 VPN servisi tarafından sızdırılan verilerin toplamda 1,2 TB boyutunda olduğu açıklandı. Söz konusu veri skandallarının ortaya çıkmasının ardından yalnızca Rabbit VPN Google Play Store'dan kaldırıldı. Söz konusu diğer VPN servisleri hala Google Play Store üzerinden kullanılabilir durumda. Çevrim içi gizliliğe ve çevrim içi güvenliğe önem veren bir VPN servisi arıyorsanız internetteki gizliliğinize önem veren 5 ücretsiz VPN hizmeti isimli yazımıza göz atabilirsiniz.