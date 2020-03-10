Popüler VPN ve Reklam Engelleme Uygulamaları Kullanıcı Verilerini Topluyor!

Analiz platformu Sensor Tower’ın VPN ve reklam engelleme uygulamaları aracılığıyla kullanıcıların verilerini gizlice topladığı ortaya çıktı. iOS ve Android, her iki platformdaki kullanıcılar da tehlikede!

Rapor, 2015’ten itibaren Sensor Tower’ın iOS ve Android platformunda en az 20 uygulamaya sahip olduğunu gösteriyor. Bunlardan biri kısa bir süre öce App Store’da indirilmeye açılan Adblock Focus. Bir diğer uygulama Apple’ın şu anda incelemesi altında olan Luna VPN. Apple sözcüsü, Sensor Tower’ın diğer uygullamalarının ihlaller nedeniyle App Store’dan kaldırıldığını doğruladı. İlginç olarak, App Store’daki uygulamaların hiçbiri Sensor Tower’a bağlı değil, başka şirket isimleri altında listeleniyor. Bu şirketlerin Sensor Tower ile olan bağlantısı kodlar üzerinden keşfedildi.

Sensor Tower’ın mobil analizler bölümünün başındaki isim olan Randy Nelson, uygulamalarının büyük çoğunluğunun artık kullanılmayan uygulamalar olduğunu, birkaçının da sonlandırılmak üzere olduğunu söyledi. Nelson, ayrıca 35 milyondan fazla indirilen uygulamalar tarafından veri toplanması iddialarına ilişkin “Uygulamalarımız kullanıcılardan veya web tarayıcılar dahil kullanıcının cihazındaki diğer uygulamalardan şifreler, kullanıcı adları vb. gibi herhangi bir hassas kullanıcı verisini izlemez, istemez veya saklamaz.” açıklamasında bulundu.

Luna VPN, kullanıcıların root sertifikası yüklemelerini isteyerek YouTube reklamlarını engelleme olanağı sunuyor. Apple, üçüncü parti uygulamalarda root sertifika ayrıcalıklarını kısıtlar ancak Sensor Tower kullanıcının Safari’de sertifikayı yüklemesini sağlayarak bunu atlıyor. Buna ilişkin Sensor Tower’dan gelen açıklama: “Luna VPN başka bir SensorTower ürünü olan Adblock uzantısını eklerse YouTube’daki reklamları engelleme olanağı sunan bir bildirim gösterir. Bu, root sertifikası yüklemesine neden olan bir işlemi başlatır.”