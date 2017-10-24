Popüler Xbox Oyunları Xbox One Konsollarında

Prince of Persia, Star Wars ve Ninja Gaiden ile beraber tam 10 oyun bugün itibarıyla Xbox One üzerinden oynanabilecek.
Platform değiştirecek olan oyunlar listesinde çok fazla yeni oyun yer almasa da oyunlarda bazı yenilikler gözlemlenebilecek. Listede yer alan 13 oyun, Xbox One'ın geriye dönük uyumluluk kütüphanesine bugün dahil oldular.
Bu durum Xbox döneminden kalma klasik oyunların keyfini yeni nesil oyuncuların da tecrübe etmelerine sebep olacak.
Söz konusu oyunlar şunlar;
Black
BloodRayne 2
Crimson Skies: High Road to Revenge
Dead to Rights
Fuzion Frenzy
Grabbed by the Ghoulies
King of Fighters Neowave
Ninja Gaiden Black
Prince of Persia: The Sands of Time
Psychonauts
Red Faction II
Sid Meier’s Pirates!
Star Wars: Knights of the Old Republic
Oyunlar bugünden başlayarak Xbox Games Store'da satışa sunulacaklar. Bu noktada kullanıcıları şaşırtıcı bir sürpriz daha bekliyor. Söz konusu oyunların eski medyaları da Xbox One üzerinde kullanılabilecekler. Yani yeni bir CD ya da DVD sürümüne ihtiyaç kalmayacak. Böylece elinizde bu oyunların eski medyalarını bulunduruyorsanız, bugün Xbox One üzerinde yapılacak olan güncellemelerden sonra bunları oynayabilmeniz mümkün olacak.
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