  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Popüler Xbox Oyunları Xbox One Konsollarında

Popüler Xbox Oyunları Xbox One Konsollarında

Popüler Xbox Oyunları
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Oyun
YORUM YAZ

Prince of Persia, Star Wars ve Ninja Gaiden ile beraber tam 10 oyun bugün itibarıyla Xbox One üzerinden oynanabilecek.

Platform değiştirecek olan oyunlar listesinde çok fazla yeni oyun yer almasa da oyunlarda bazı yenilikler gözlemlenebilecek. Listede yer alan 13 oyun, Xbox One'ın geriye dönük uyumluluk kütüphanesine bugün dahil oldular.

Bu durum Xbox döneminden kalma klasik oyunların keyfini yeni nesil oyuncuların da tecrübe etmelerine sebep olacak.

Söz konusu oyunlar şunlar;

Black

BloodRayne 2

Crimson Skies: High Road to Revenge

Dead to Rights

Fuzion Frenzy

Grabbed by the Ghoulies

King of Fighters Neowave

Ninja Gaiden Black

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Red Faction II

Sid Meier’s Pirates!

Star Wars: Knights of the Old Republic

Oyunlar bugünden başlayarak Xbox Games Store'da satışa sunulacaklar. Bu noktada kullanıcıları şaşırtıcı bir sürpriz daha bekliyor. Söz konusu oyunların eski medyaları da Xbox One üzerinde kullanılabilecekler. Yani yeni bir CD ya da DVD sürümüne ihtiyaç kalmayacak. Böylece elinizde bu oyunların eski medyalarını bulunduruyorsanız, bugün Xbox One üzerinde yapılacak olan güncellemelerden sonra bunları oynayabilmeniz mümkün olacak.

Playstation 3 ve Xbox 360 Karşılaştırması OYUN Playstation 3 ve Xbox 360 Karşılaştırması

Xbox One'a Oyun Hediye Etme Özelliği Geliyor OYUN Xbox One'a Oyun Hediye Etme Özelliği Geliyor

Xbox'ın İlk Oyun Kumandası Tekrar Geliyor OYUN Xbox'ın İlk Oyun Kumandası Tekrar Geliyor

ETİKETLER: xbox konsol xbox one konsol oyunları

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software - OBS
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software internet üzerinden yayın yapmanıza imkan tanıyan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
Nox App Player Nox App Player
Nox App Player Nox App Player, Android oyunları bilgisayarda oynamak için tercih edebileceğiniz programlardan biri. ÜCRETSİZ
Open Freely Open Freely
Open Freely Open Freely, 100'den fazla dosya formatını açabilen kullanışlı bir dosya yöneticisi. ÜCRETSİZ
Any Video Converter Any Video Converter
Any Video Converter Any Video Converter Free ile tüm video dosyalarının formatlarını hızlıca dönüştürebilirsiniz. ÜCRETSİZ
20 Adet Flash Oyun Paketi 20 Adet Flash Oyun Paketi
20 Adet Flash Oyun Paketi Flash oyunlardan oluşan bu pakette Oyunkolu.com üzerinde en çok oynanan ve en çok beğenilen oyunlar arasından seçilmiş 20 adet eğlenceli flash oyun bulunmaktadır. İnternet olmayan yerlerde bile çevrimdışı olarak flash oyun oynama keyfini s ÜCRETSİZ
Hazır Boş CV ve Özgeçmiş Örnekleri Hazır Boş CV ve Özgeçmiş Örnekleri
Hazır Boş CV ve Özgeçmiş Örnekleri Hazır Boş CV ve Özgeçmiş Örnekleri, iş başvurusunda bulunacaklar, yeni mezunlar için Word formatında boş CV örnekleri içeriyor. ÜCRETSİZ
MEB E-OKUL MEB E-OKUL
MEB E-OKUL MEB E-OKUL, velilerin, çocuklarının okuldaki durumunu mobil cihazlarından anlık olarak takip etmeleri için geliştirilmiş bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
A Word Kelime Oyunu A Word Kelime Oyunu
A Word Kelime Oyunu A Word Kelime Oyunu ile konularına göre gizlenmiş kelimeleri ortaya çıkarıyorsunuz. ÜCRETSİZ
Balon Patlatma Oyunu Balon Patlatma Oyunu
Balon Patlatma Oyunu Balon Patlama Oyunu ile saatler süren eğlence sizi bekliyor ÜCRETSİZ

YORUMLAR