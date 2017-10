Popüler Xbox Oyunları Xbox One Konsollarında

Prince of Persia, Star Wars ve Ninja Gaiden ile beraber tam 10 oyun bugün itibarıyla Xbox One üzerinden oynanabilecek.

Platform değiştirecek olan oyunlar listesinde çok fazla yeni oyun yer almasa da oyunlarda bazı yenilikler gözlemlenebilecek. Listede yer alan 13 oyun, Xbox One'ın geriye dönük uyumluluk kütüphanesine bugün dahil oldular.

Bu durum Xbox döneminden kalma klasik oyunların keyfini yeni nesil oyuncuların da tecrübe etmelerine sebep olacak.

Söz konusu oyunlar şunlar;

Black

BloodRayne 2

Crimson Skies: High Road to Revenge

Dead to Rights

Fuzion Frenzy

Grabbed by the Ghoulies

King of Fighters Neowave

Ninja Gaiden Black

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Red Faction II

Sid Meier’s Pirates!

Star Wars: Knights of the Old Republic

Oyunlar bugünden başlayarak Xbox Games Store'da satışa sunulacaklar. Bu noktada kullanıcıları şaşırtıcı bir sürpriz daha bekliyor. Söz konusu oyunların eski medyaları da Xbox One üzerinde kullanılabilecekler. Yani yeni bir CD ya da DVD sürümüne ihtiyaç kalmayacak. Böylece elinizde bu oyunların eski medyalarını bulunduruyorsanız, bugün Xbox One üzerinde yapılacak olan güncellemelerden sonra bunları oynayabilmeniz mümkün olacak.