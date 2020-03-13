Pornhub'dan Karantina Altındaki İtalya'ya Jest!

Covid-19 salgınından oldukça sert bir şekilde etkilenen İtalya, hükümet tarafından ülke çapında karantina altına alındı. Pornhub, ülke vatandaşları için yeni kampanyasını duyurdu.

Ücretsiz Abonelik

Yetişkinlere yönelik içerik sitesi Pornhub, İtalyan kullanıcıların mart ayı boyunca herhangi bir ödeme bilgisine ihtiyaçları olmadan ücretsiz premium abonelik alabileceğini duyurdu. Buna ek olarak diğer ülkelerden elde edilen gelirlerin bir kısmının yerel hastanelere bağışlanacağı da vurgulandı.

İtalya'da siteyi açmanız durumunda karşınıza "Pornhub, İtalya'nın acil durumun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için Modelhub mart gelirini bağışlamaya karar verdi." yazısı karşınıza çıkıyor. "Bu sıralar kredi kartına gerek olmaksızın tüm ay boyunca Pornhub Premium'a ücretsiz erişim sağlayabileceksiniz."

İtalya'da Son Durum Ne?

İtalya'da marketler, eczaneler ve sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm mekanlar kapatıldı ve ülke genelinde geçerli karantina ilan edildi. Tüm bunlara ek olarak hasta vatandaşlar yasal yollarla tehdit ediliyor. Yeterli bir nedene sahip olmadan hastalığını gizleyen ve saklanan vatandaşlar, cinayet suçlaması ile karşı karşıya kalıp 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.