PornHub, Yetişkin İçeriği Geri Getirmek için Tumblr’ı Satın Almak İstiyor

Dünyanın en büyük yetişkin içerik üreticisi PornHub, Verizon’ın satmaya hazırlandığı popüler blog sitesi Tumblr’a talip olduklarını açıkladı.

Pornhub Başkan Yardımcısı Corey Price, BuzzFeed ’e verdiği demeçte, geçtiğimiz aralık ayında Tumblr’a getirilen pornografik içerik yasağını kaldırmak için ünlü blog platformunu satın almayı düşündüklerini belirtti.

Söz konusu yasak, Tumblr’ı marjinal cinsel gruplar için güvenli bir sığınak olarak gören bazı kullanıcıları kızdırmıştı.

Price, “Tumblr, cinselliklerini keşfetmek ve ifade etmek isteyenler için güvenli bir sığınaktı. Buna yetişkinler ve eğlence meraklıları da dahil” dedi.

"Platformdaki erotik toplulukları ortadan kaldırmak için alınan bu tür önlemlerin, yetişkin içeriğe rahatça ulaşmak isteyen insanların özgürlüklerini kısıtladığı için çok üzüldük” diyen Pornhub Başkan Yardımcısı, Tumblr’ı satın almak ve pornografik içeriği yeniden platforma dahil etmek istediklerini söyledi.

Verizon çatısı altında faaliyet gösteren ABD’li blog sitesi Tumblr, Aralık 2018’de çocuk pornografisi barındırması sebebiyle Apple’ın uygulama mağazası App Store’dan kaldırılmıştı.

Olayın ardından içerik politikasında radikal bir değişime giden şirket, cinsel içerikli tüm medyaların 17 Aralık 2018’den itibaren kesin bir şekilde yasaklanacağını duyurmuştu.

Tumblr’daki pornografik içerikler yapay zeka algoritmaları tarafından otomatik olarak siliniyor.

Tumblr CEO'su Jeff D'Onofrio, internette yetişkinlere yönelik içerik barındıran başka sitelerin olduğunu ve bu işi onlara bırakacaklarını söylemişti.