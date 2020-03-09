Pornhub Yolun Sonuna Gelmiş Olabilir!

Dünya genelinde en büyük çevrim içi yetişkin içerik sitesi konumunda bulunan Pornhub bazı önemli sorunlar ile karşı karşıya geldi.

Pornhub Kapanıyor mu?

Geçtiğimiz yıl kırk iki milyar kez ziyaret edilen ve bünyesinde yaklaşık on milyonlarca video barındıran Pornhub, herhangi bir yaş sınırlamasına bağlı olmaksızın ücretsiz erişim sunan, reklamlar ve promosyonlarla gelir elde eden yetişkinlere yönelik bir içerik sitesi olarak biliniyor.

Platformun sahibi Mindgeek üzerindeki iddialar, pek çoğu amatör yapımcılar tarafından yayınlanan videoların yeteri kadar iyi koruma algılama kontrollerine sahip olmadığını işaret ediyor. Nitekim şirket yalnızca geçtiğimiz sene pek çok tecavüz ve istismar videosunun sitede yer alması ile gündeme gelmişti.

Bu konu hakkında şikayet dilekçesi hazırlayan Exodus Cry şirketinin kurucusu Laila Mickelwait, "Yayınlanan içeriklerde yer alanların yaşını ve rızasını güvenilir bir şekilde doğrulayabilmek için etkili bir yöntem yok." dedi. Mindgeek ise söz konusu iddialara karşı şu açıklamada bulundu:

Pornhub rıza dışı içeriği ve belirli yaşların altındaki kişilerin yer aldığı metaryalleri yok etme ve bunlarla mücadele etme konusunda kararlı bir bağlılığa sahip. Bunların aksindeki iddialar gerçek değildir.

Şu aşamada söz konusu dilekçeye 350,000 imza ile destek verildi ve destekler hızlı bir şekilde artıyor. Buna karşın bu dilekçenin nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde de belli olmayacak gibi duruyor.