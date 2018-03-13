Porno Sitelere Kimlik Bilgileriyle Girilecek

Birleşik Krallık hükümeti, uzun bir süredir on sekiz yaşın altında olanların porno sitelere erişimini engelleme konusunda çeşitli düzenlemeleri tartışıyordu. Bu düzenlemelerden bir tanesi olan porno sitelere vatandaşlık ya da pasaport bilgileriyle girilmesini öngören düzenleme, bugün itibarıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Cinsel içerikli internet sitelerine erişim için dünyanın bütün ülkelerinde çeşitli düzenlemeler yer alsa da uygulanması pek mümkün olmuyordu. Bunu engellemek adına harekete geçen Birleşik Krallık hükümeti, uzun tartışmaların ardından, porno sitelerine girebilmek için kimlik bilgilerinin girilmesini zorunlu hale getiren bir yasa taslağı hazırlamıştı.

İlk olarak Temmuz 2017’de ortaya çıkan yasa tasarıyla birlikte 18 yaşından küçüklerin porno sitelere erişimini kısıtlamak adına çeşitli adımların atılacağı söylenmiş, bunun için internet sitelerine girilmeden önce kimlik ya da pasaport bilgilerinin girilmesi zorunluluğunun getirileceği kaydedilmişti.

Birleşik Krallık’a bağlı ülkelerde yayın yapan internet sitelerinin kimlik bilgisi sorgulama ekranı kullanmaması durumunda 250.000 pounda kadar cezaya çarptırılacaklarının açıklanmasının ardından bugün beklenmeyen bir karar alındı. Hükümet yetkilileri, kimlik doğrulama uygulamasının yılsonuna kadar ertelendiğini açıkladı. Erteleme kararının, kimlik doğrulama sisteminin daha güvenli hale getirilmesi adına alındığı söylenenler arasında yer aldı.