Porno Yıldızları, Instagram'ın Çıplaklık Kurallarını Protesto Etti

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, porno endüstrisinin hedefi konumunda. Nedeni ise ABD’li şirketin hassas içeriklerle ilgili uyguladığı yeni topluluk kuralları.

Yetişkin içeriklerde rol alan sanatçılar, seks işçileri ve porno yıldızları, çarşamba günü Instagram’ın Kaliforniya’daki merkez binasının önünde protesto gösterisi düzenledi.

Yetişkin sinema endüstrisinde çalışan insanların haklarını koruyan bir sendika olan Adult Performers Actors Guild (APAG) tarafından düzenlenen gösteri, Instagram’ın çıplaklık içeren paylaşımlarla ilgili yeni kurallarını hedef aldı.

Grup protestoda, şirketin seks işçilerinin hesaplarını haksız yere kapattığını, bunun da platformun çıplaklığa karşı uyguladığı yeni kurallarla ilgili olduğunu savundu.

Bazı yetişkin eğlence şirketleri, kapatılan hesaplarına yeniden kavuştuklarını; ancak bu karartmanın hesapların kazançlarını ve iş fırsatlarını etkilediğini söylüyor.

APAG, Instagram’ın politikasını “ayrımcılık” olarak nitelendirirken, sosyal medya devinin aleyhine sınıf davası açabilmek için nitelikli bir avukat ekibine sahip olduklarını belirtti.

Çarşamba günü Instagram’ın Kaliforniya, Menlo Park’taki merkezine gelen APAG temsilcileri, Instagram'ın politika ekibiyle görüştüklerini ve şirketin daha önce sildiği hesapları yeniden açacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, cinsellik, çıplaklık ve şiddet içerikli resimler ve fotoğrafların “Hassas içerik” uyarısı ile bulanıklaştırılacağını duyurmuştu.