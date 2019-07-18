Pornografik İçerikler, Küçük Bir Ülke Kadar Korbondioksit Üretiyor

Dünya, küresel ısınmanın bir sonucu olarak tarihinin en sıcak dönemlerinden geçiyor. Öyle ki, temmuz ayı en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiği ay oldu. Pek çok kişi iklim değişikliğinin etkilerini bir nebze de olsa azaltmak için çabalıyor; ancak gezegene yardım etmenin başka bir yolu daha var: Daha az porno videosu izlemek.

Bu çarpıcı sonuç, kar amacı gütmeyen bir Fransız düşünce kuruluşu olan The Shift Project'in yaptığı araştırmadan geliyor. Söz konusu raporda, çevrimiçi videonun tüm online veri akışının yüzde 60’ını oluşturduğu yazıyor. Bu da, tam 1 zettabayt yani bin 1099511627776 gigabayt’a denk geliyor.

Çevrimiçi videoların yılda 300 milyon ton karbondioksit (CO2) oluşturduğunu yazan rapor, bunun yaklaşık üçte birinin Netflix gibi video odaklı akış hizmetlerinden geldiğini, geri kalan üçte birlik kısmın ise internetteki pornografik içeriklerden geldiğini belirtiyor. Bu da, porno videolarının Belçika ve Nijerya kadar CO2 ürettiği anlamına geliyor.

Raporda, dijital teknolojilere harcanan elektrik tüketiminin yılda yüzde 9 arttığı belirtilirken, “Dijital teknolojilerin çevreye olan etkisi görmezden gelinemez boyuta ulaştı; ancak bu sektör durmadan büyümeye devam ediyor” ifadeleri yer alıyor.

Shift Project, internette harcadığınız süre boyunca ne kadar elektrik tükettiğinizi görmek için bağlantıdaki Firefox uzantısını kullanmanızı öneriyor. Ayrıca gezegeni kurtarmak için daha az pornografik içerik izlemeniz de Shift Project’in önerileri arasında yer alıyor. Tercih tamamen size kalmış.