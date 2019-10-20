Pornografik İçeriklere Erişirken Yüz Taraması Yapılacak

Uzun süredir internet güvenliği üzerine sıkı tedbirler almayan çalışan Birleşik Krallık parlementosundan ilginç bir öneri geldi. Dijital, Kültür, Medya ve Spor Müsteşarı Matt Warman'a göre pornografik içeriklere erişmeden önce yüz taraması yapılması gerekiyor.

Bir süredir devam eden internette yaş sınırı çalışmalarında önemli yol kat eden Birleşik Krallık, özellikle pornografik içeriklerde yaş sınırını yükseltmek istiyor. Bunun için ilginç bir yöntem ileri süren Başbakan Yardımcısı ve Dijital, Kültür, Medya ve Spor Müsteşarı Matt Warman, pornografik içerik izleyenlerin kimliklerinin doğrulanmasını istiyor.

Gizlilik sürecinin ihlal edilmesinin haricinde internetteki cinsel içeriklere de yaş sınırı koyulabileceğini ifade eden Warman, bu şekilde hem ailelerin hem de gençlerin daha önlem alınabilir halde olacağını aktardı. Henüz tartışma düzeyinde olan yüz tanımayla giriş önerisinin hayata nasıl geçirileceği ise bilinmiyor.

Fakat parlementodaki tüm üyelerin bu öneriyi desteklediğini söylemek pek mümkün değil. İnternet ortamındaki içeriklere giriş yasağı koyulmasının doğru olmadığını savunan bazı parlemento üyeleri, ailelerin gerekli önlemleri alabileceğini düşünüyor.