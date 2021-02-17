Porsche Çin Fabrikasını Kapatıyor: Alman Malı İmajını Koruyacağız

Porsche'den Çin'de fabrika açmama kararı. Porsche CEO'su Oliver Blume'a göre, yakın zamanda Çin'de bir fabrika kurulmayacak. Bunun temel sebebi ise şirketin "Made in Germany" imajını korumak istemesi.

Porsche, Asya'daki talep artışını karşılamaya yetecek spor otomobili sevk etmekte zorlanmasına rağmen, en büyük ve en karlı pazarı olan Çin'de bir fabrika inşa etmeyeceğini söylüyor. Porsche CEO'su Oliver Blume verdiği demeçte, "Çin için hala Avrupa'da üretilmesi gereken kaliteli ve birinci sınıf bir markayız. Bugün üretimi ilerletmek hiç mantıklı değil." dedi.

Porsche'den Çin'de fabrika açmama kararı

Blume'un bu açıklaması, Çin pazarı için giderek daha fazla otomobil üreten Audi, BMW ve Mercedes gibi diğer Alman markaları ile keskin bir zıtlık oluşturuyor. Geçen yıl Daimler patronu Ola Kallenius yaptığı açıklamada, şirketin artık işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu Almanya'daki üretimini genişletmeyeceğini ve bunun yerine Çin'e yatırım yapacağını söylemişti.

Ancak Porsche'nin ana şirketi Volkswagen'in yönetim kurulunda da yer alan Blume, "Made in Germany" kalitesini korumak için daha yüksek maliyetlerin göze almaya değer olduğunu söyledi: "Bayilerimizden ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler de bu yönde."

VW Group'un yıllık karının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan Porsche -her ne kadar kabul etmese de- giderek Çin'e bağımlı hale geliyor. Analist Arndt Ellinghorst'a göre, Porsche'nin küresel olarak 100.000'den az satış yaptığı zaman 10 yıl önceydi. Ancak şimdi ise yalnızca Çin'e 90.000 birimden fazlasını satıyor.

Ayrıca Porsche'nin satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturan Çin pazarı, salgınla yıkılan bir 2020 ekonomisinde şirketin büyüme kaydettiği tek büyük pazar oldu. Stuttgart merkezli otomobil üreticisinin geçen yıl Çin'deki satışları yüzde 3 artarken, Audi yüzde 5,4, BMW yüzde 7,4 ve Mercedes yüzde 11,7 gelir artışı sağladı.

Porsche CEO'su, üretim tesislerine sahip rakiplerin satışlarını teşvik etmek için Çin pazardında ağır indirimler sunduğunu da söyledi. Oliver Blume ayrıca, altı model yelpazesine sahip olan ve geçen yıl toplam 272.000 otomobil satan Porsche'nin, Çin'deki üretimin yerelleştirilmesi için yeterli hacme sahip olmadığını belirtti.

Porsche modellerinden birini Slovakya'da üretirken, Almanya'da sağlam bir şekilde kök salmasıyla da büyük bir iş hacmine sahip. Örneğin Tesla Model S ile rekabet etmek üzere tasarlanan Porsche Taycan, Stuttgart'ın kuzey bölgesi Zuffenhausen'deki sembolik 911 modeliyle aynı fabrikada üretiliyor.