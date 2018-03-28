Porsche Design Huawei Mate RS, Fiyatıyla Dudak Uçuklatıyor!

Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu P20 Pro’nun tasarımını yeterince çekici bulmadıysanız şirketin size özel bir telefonu var: Porsche Design Huawei Mate RS. Huawei P20 Pro’nun özelliklerini taşıyan telefon, fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Porsche Design Huawei Mate RS Özellikleri:

2018’in beklenen üst seviye Android telefonlarından Huawei P20 Pro, dün Fransa’da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Çentik ve arka kamera dizilimini de içine alan tasarımının yanında aksesuarlarıyla Apple’ın tepe noktada konumlandırdığı OLED ekranlı iPhone X’a oldukça benzeyen P20 Pro ile birlikte Leica ile birlikte tasarlandığı söylenen Huawei Mate RS görücüye çıkarıldı. Porsche Design Huawei Mate RS, tahmin edeceğiniz üzere Mate serisinin yeni üyesi değil. P20 Pro’nun özelliklerini taşıyan, kasayla bütünleşik siyah rengiyle kendisine çeken telefonun arkasında 40 megapiksel RGB renk sensörü, 20 megapiksel monochrome sensör ve 3x optik yakınlaştırmaya izin veren 8 megapiksel telephoto sensörü taşıyan üç kamera, ön yüzde 24 megapiksel kamera yer alıyor. Fotoğraf çekmeyi sevenlerin tercih edeceği model, 6 inç 18:9 formatında 2880x1440 çözünürlük sunan 538 ppi piksel yoğunluğuna sahip OLED ekran, Kirin 970 sekiz çekirdek, 6GB bellek, 256GB ve 512GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 4000 mAh bataryadan güç alan telefon, kutusundan Huawei’nin EMUI 8.1 arayüzüyle özelleştirilmiş Android 8.1 Oreo ile çıkıyor.

Porsche Design Huawei Mate RS - Galeri

Porsche Design Huawei Mate RS Fiyatı:

Siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulan Huawei Mate RS, hem ön hem de arka yüzünde parmak izi sensörü taşıyor. Önde amiral gemisi telefonlarda görmek istediğimiz ekran altı parmak izi sensörü yer alırken, arkada klasik olarak dikeylemesine üç kamera sensörünün altına konuşlandırılmış hızlı çalışan ikinci bir parmak izi sensörü taşıyan telefonun yurt dışı fiyatı ise; 256GB model için 2093$, 512GB model için de 2587$.