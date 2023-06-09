Elektrikli Otomobil Sektöründe Devrim: Porsche, Mission X Konseptini Tanıttı!

Porsche, Mission X adlı en son konsept aracını tanıttı ve modelin bize geleceğin spor otomobilinin nasıl görünebileceğine dair bir fikir veriyor. Mission X'in, otomobil üreticisinin 959, Carrera GT ve 918 Spyder gibi eski modellerinden ilham alan bir tasarıma sahip bir elektrikli hiper otomobil olması bekleniyor. 177 inç uzunluğunda, 78,7 inç genişliğinde ve 47,2 inç yüksekliğindeki gövdesiyle, nispeten alçak, kompakt bir araç.

Porsche'nin sunduğu model "Metalik Roket" kaplamaya sahip, ancak aracın büyük kısımlarında karbon fiber takviyeli plastikten yapılmış bir dış iskelete sahip hafif bir cam kubbe bulunuyor.

Elektrikli Süper Otomobil Porsche Mission X

Bu parçalar, Le Mans spor arabaları tarzında yapılmış, öne ve yukarıya açılan yolcu kapılarının yarısını içerir. İçeride deri ve karbon fiberle güçlendirilmiş plastikten yapılmış iki koltuk, üstü açık bir direksiyon simidi ve gösterge panelinde tur sürelerini ve sürücünün hayati istatistiklerini görüntüleyebilen çok sayıda kamera ve saat bulunuyor.

Porsche ayrıca aerodinamik amaçlar için aracı kademeli lastiklerle (önde 20 inçlik tekerlekler ve arkada 21 inçlik tekerlekler) tasarladı. Mission X üretime geçerse, otomobil üreticisi onu Almanya'nın popüler bir pisti olan Nürburgring Nordschleife çevresindeki en hızlı karayolu yasal aracı yapmayı planlıyor.

Bataryası koltuklarının arkasına merkezi olarak yerleştirilecek ve Taycan Turbo S'den iki kat daha hızlı şarj edebilen 900 voltluk sistem mimarisine sahip olacak. Şimdilik bu sadece bir konsept ve aracın daha fazla fotoğrafına Porsche'nin Mission X portalından bakabilirsiniz.