1 Milyon TL'lik Porsche'yi Spreyle Boyadılar: 1 Nisan Şakası!

Porsche Panamera'ya yapılan 1 Nisan şakası güldürmedi. Londra'nın popüler noktalarından birinde park halinde bekleyen Porsche Panamera S, nisan şakasından kaçamadı. Arabayı kullanılamaz hale getiren şaka, tekerleklerin kesilmesiyle sonlandı. 1 milyon TL'den pahalı olan araca neden böyle bir şey yapıldığı ise belirsiz.

Geçtiğimiz gece Londra'nın en işlek noktalarından biri olan Primrose Hill'de akıllara durgunluk veren bir şaka yapıldı. Türkiye fiyatıyla 1 milyon TL'den daha pahalı olan Porsche Panamera S 1 Nisan şakası kurbanı oldu. 1 Nisan'ın üzerinden neredeyse bir hafta geçmiş olmasına rağmen, şaka sahipleri bir hayli eğlenmiş görünüyor.

Porsche Panamera'ya yapılan 1 Nisan şakası güldürmedi

Dün gece Londra'nın ünlü bir semtinde "gecikmiş" bir şaka yapıldı. April's Fool (Nisan Şakası) olarak yorumlanan bir tahribat sonucunda 80.000 sterlin değerinde olan Porsche Panamera perte çıktı.

Londra'nın Primrose Hill bölgesi yakınlarında saat 1.30 civarında şakaya kurban gittiği belirtilen süper otomobil, neredeyse kullanılamaz durumda.

Aracın üzerine "nisan şakası" şeklinde yazılan kelimeler, her iki yandaki renkli camlara kırmızı bir boya ile püskürtüldü. Beş kapılı hatchback'in gövdesinin geri kalanı, jantları ve tavanı ise beyaz boya ile kaplanmıştı. 2014 model olduğu ifade edilen aracın üstüne testere tozu benzeri bir malzeme dökülürken, egzozdan boya damladığı ifade edildi.

Porsche Panamera 1 nisan şakası

Ayrıca değiştirilmesi yaklaşık 400 sterline mal olan dört lastiğin de tamamen kesildiği aktarıldı. Haverstock Hill yolunda park halinde bekleyen spor otomotivin neden hedef alındığı ise belli değil. Fakat bölgenin film yıldızları, modeller ve ünlüleri cezbettiği bilinmekte. Bu yüzden sokakta yaşayan evsizler tarafından yapılmış olabileceği düşünülüyor.

İş insanı Abdul Ilyas'ın sahibi olduğu araba, "kahretsin, gösteriş yapıyorsun" ibaresi ile kaplandı. Yaklaşık 80.000 sterlin değerindeki parlak mavi Porsche Panamera'nın kaportasına "zenginden alıp fakire vermek" açıklamasının yer alması da merak uyandırdı.

Panamera Sport Turismo, V8 elektrik motoru ile dünyanın en hızlı otomotivlerinden biridir. Hibrit model, yalnızca pil gücüyle 30 mil yol kat edebilir ve Türkiye'de 1 milyon TL'den daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.

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