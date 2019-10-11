Porsche ve Boeing Elektrikli Uçan Araba için Kolları Sıvadı

Elektrikli otomobil teknolojilerini uçan otomobil teknolojileri ile birleştirmek isteyen Porsche ve Boeing, ortak bir proje için güçlerini birleştirme kararı aldı.

Prototip Yakın Zamanda Hazır Olabilir

Özellikle kalabalık şehirlerde bulunan şehir içi araç trafiğini gökyüzüne taşımaya karar veren Porsche ve Boeing, yeni projelerini 'şehir trafiğinin hava sahasındaki uzantısı' olarak açıklıyor.

Bu iki markanın ortaklığının bu noktada oldukça önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Premium segmentte ürettiği kaliteli otomobilleri ile tanınan Porsche ve havacılık alanında üstün bir uzmanlığa sahip olan Boeing, bu proje için kurulmuş çok iyi bir ortaklık sağlıyor.

'Premium şehir içi hava taşımacılığını keşfetmek ve şehir trafiğinin hava sahasına uzanması' için mutabakat zaptı imzalayan şirketler, dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan araçlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirecek.

Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre şehir içi hava araçları pazarı 2025 yılından itibaren hızla büyüyerek önem kazanacak. Şirket, ilerleyen yıllarda bu tip araçların daha fazla talep görmesini bekliyor.

Bununla birlikte ilk prototipin ne zaman ortaya çıkacağı ya da projenin sonunda nasıl bir modelle karşılaşacağımız şu an için bilinmiyor.