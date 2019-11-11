Porsche, Yeni 911 Turbo'nun Prototipini Sergiledi!

Porsche'nin yeni 911 modelinin prototipleri paylaşıldı. İşte Porsche'nin yeni nesli 911'leri.

Almanya merkezli otomotiv devi Porsche, yine piyasaya bomba gibi bir otomobil çıkarma peşinde. Porsche'nin geçtiğimiz yıl 911 Carrera modelini tanıttığını biliyoruz. Ancak şimdi elde edilen bilgilere göre yeni modeller de mevcut. 992 nesil 911'lerin üzerinde çalışan Porsche yeni modellerini Instagram'da paylaştı. Toplamda 3 adet 911 prototipini elinde barındıran firma, geliştirmelere devam ediyor.

Öncelikle ilk tanıtılan 911 Carrera ve Carrera S modelleri, 911'lerin giriş modelleri diyebiliriz. Şu anda çalışılan diğer iki model ilk tanıtılan modelden daha üstün özelliklere sahip olacak. Bu noktada yeni nesil 911 Turbo S'in 3.8 litrelik bir motora sahip olacağı biliniyor. Bu motor 641HP güce sahipken, 799Nm tork üretecek. Aracın maksimum hızının ise 329km/h olması bekleniyor. Tabii bu veriler Porsche tarafından doğrulanmadı.

Araçlara baktığınızda bu modellerin hepsi aynı diyebilirsiniz. Bu noktada araçların siyah olması biraz kafa karıştırıyor. Zaten pek büyük değişiklikler de söz konusu değil. Modeller esas olarak performans kısmında ayrılacak. 2020'nin ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen 992 kodlu yeni nesil 911 modelleri bakalım nasıl olacak?