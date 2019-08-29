Porsche Yeni 'Formula E' Yarış Otomobilini Tanıttı

Alman otomotiv devi Porsche, Formula 1’in elektrikli versiyonu olan Formula E yarışlarına heyecan katmaya devam ediyor. Marka, Formula E’de yarışmak üzere tasarladığı ‘99X Electric’ adlı yeni elektrikli yarış otomobilini çevrimiçi akış platformu Twitch üzerinden tanıttı.

Aracın dış görünümünde en dikkat çekici kısmın aracın arka tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Fütüristik ve aerodinamik arka kanat tasarımıyla birlikte 99X Electric adeta bir savaş uçağına benziyor. Otomobilin güç modunu belirtmek için LED aydınlatması ile tamamlanan halo'nun, sürücü alanını neredeyse tamamen koruyan yapısı da aracın şık tasarımını tamamlıyor.

99X Electric adlı elektrikli yarış aracı, Kasım ayından itibaren Porsche Tag Heuer Formula E takımı tarafından kullanılacak. Otomobilin elektrikli güç aktarma organları, Porsche tarafından Le Mans yarışını kazanması için Porsche 919 adlı yarış aracı için geliştirilen hibrit sistemden büyük ölçüde faydalanarak geliştirildi. 99X Electric ayrıca, Porsche Taycan’ın üretim modelinin güç aktarma organlarıyla da bazı tasarım benzerliklerine sahip.

Porsche Motorsporları ve Volkswagen Motorsporları Grubu Başkan Yardımcısı Fritz Enzinger, "Bugün önemli bir gün. Porsche 99X Electric'in galasında Porsche’un Formula E çalışmalarına doğru büyük bir adım atıyoruz. Formula E projesine yüksek düzeyde bağlılık gösteren ekibimizle gerçekten gurur duyuyorum. Porsche 99X Electric'i yarış pistinde görmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Porsche, Formula E sayesinde kazanacağı deneyim ve bilgi birikimini, geleceğin elektrikli otomobil teknolojilerini geliştirme konusunda kullanmayı planlıyor (marka diğer yarış serilerinde de bu felsefeyi başarılı şekilde uyguluyor). Örneğin Porsche’un PDK şanzımanı da bu sayede geliştirilmiş ve üretilmeye başlanmıştı.