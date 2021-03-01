Portsuz iPhone 13 Kablo Olmadan Nasıl Sıfırlanacak?

Son birkaç aydır pek çok iPhone 13 sızıntısı ve raporu ile karşılaştık. Nitekim bunların arasında en heyecan verici olanı tamamen portsuz bir tasarıma işaret ediyor. Şirketin USB-C konnektörünü benimsememek adına düşündüğü alternatiflerden birisi olan portsuz iPhone 13, bilgisayarımıza bağlayabileceğimiz konnektör yuvası olmadan nasıl sıfırlanacak?

Portsuz iPhone 13 Nasıl Sıfırlanacak?

Bir iPhone'u fabrika ayarlarına döndürmek genellikle birkaç dakika alan zahmetsiz bir işlemdir. Peki ama cihazınız hiç açılmıyorsa ya da işletim sistemi dosyaları bozulduysa? İşte tam da bu noktada iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayarak sıfırdan kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz.

Son zamanlarda tamamen portsuz bir tasarıma sahip iPhone 13 iddiaları ile karşı karşıyayız. Bu senaryoda müziklerinizi kablosuz kulaklıkla dinleyebilir, şarjı da kablosuz şarj cihazları ile sağlayabilirsiniz. Peki ama üstteki senaryo ile karşılaşırsanız, yazılım dosyalarını nasıl yükleyeceksiniz?

Appleosophy tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, tam olarak bu sorunun üzerinde çalışıyor. Sızdırılan bilgilere göre Apple çalışanları bu tip durumlarda bilgisayarla bağlantı kurabilmek için Wi-Fi ya da Bluetooth aracılığı ile bir tür acil yardım sinyali sağlamanın yollarını arıyor. Buna alternatif olarak iPhone çevrim içi hale geldiğinde kendi kendine kurtarma süreci de başlatabilir.

Görünüşe göre bu büyük soru, yalnızca bizler için değil Apple çalışanları için de önemli bir sorun. Nitekim Bluetooth ve Wi-Fi seçenekleri, olası güvenlik sorunları nedeni ile - belki de birisinin izniniz olmadan telefonunuzu sıfırlaması gibi - mühendisler tarafından en son çözüm olarak görülüyor. Aslında benzer bir sorun Apple Watch modelleri için de geçerli. Bildiğiniz üzere Apple Watch üzerinde bir sorun yaşadığınızda, eğer cihaz açılmıyorsa, bunu genellikle kendi başınıza halledemiyorsunuz.

iPhone 13 Bağlantı Yuvası Nasıl Olacak?

Bu noktada üç farklı senaryo üzerinde duruluyor. Farklı kaynaklar, farklı senaryoları öne sürüyor ve bu nedenle hangisinin olacağını kestirmek henüz güç.

İlk senaryoya göre yeni modeller yine Lightning konnektörü ile gelecek. İkinci senaryoya göre yeni modellerde USB-C konnektörü yer alacak. Son senaryo ise tamamen portsuz bir tasarıma işaret ediyor. Bu ise yalnızca kablosuz şarj anlamına gelmekte. Tabii kulaklık istiyorsanız da bir çift kablosuz kulaklığa ihtiyacınız olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 13 tamamen portsuz bir tasarımla satışa sunulabilir mi ve bu durumda onu satın alır mısınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.