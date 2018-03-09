POS Cihazlarıyla Devleti Günde 3 Milyon Lira Zarar Uğrattılar

Ankara’da polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda, POS makineleri yoluyla tefecilik yapan ve devletin günde 3 milyon lira zarara uğramasına sebep olan çete çökertildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, POS cihazları kullınalarak tefecilik yaptığı öne sürülen bir iş yerine baskın düzenledi. İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yer alan iş yerine düzenlenen operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada ise 14 POS cihazı, 138 farklı isme ait kredi kartları, usulsüz çekim yaptıran kişilerin isim ve telefonlarının yer aldığı 8 ajanda, bir ruhsatsız tabanca, aynı silaha ait 445 mermi, bir pompalı tüfek, pompalı tüfekte kullanılmak üzere alınan 140 fişek ve çok sayıda naylon fatura ele geçirildi.

Farklı illerden ihtiyaç sahibi kimseler adına kredi kartları ve POS cihazları alan şüphelilerin, ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından komisyon karşılığında çekim yaptıkları söylendi. Bu yolla günde 3 milyon liraya yakın çekim yapan kimselerin haksız kazanç elde ettikleri ve vergi kaçırmak suretiyle devleti zarara uğrattıkları kaydedildi. Daha önce de benzer suçlarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen emniyet yetkilileri, böylesine büyük bir olayın ilk defa gerçekleştiğini ve gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü aktardılar.