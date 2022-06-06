Poşet Çayda On Binlerce Mikroplastik Tespit Edildi

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenim Üyelerinden Doç. Dr. Meral Yurtsever'in yapmış olduğu araştırma, 11 poşet çayın 4'ünde, 11 demlik poşet çayının da tamamında mikroplastik olduğunu ortaya koydu. Araştırma, ortalama bir poşetten yaklaşık 13.000'i aşkın mikroplastik parçacığının suya geçtiğini gösteriyor.

Doç. Dr. Meral Yurtsever, poşet çaylardaki mikroplastiğin çaya geçip geçmediğini araştırdığı bir projede pek de hoş olmayan sonuçlara ulaştı. Yurtsever araştırmasını şu ifadelerle özetledi:

"Ortalama olarak bir demlik poşetinden 13.000 mikroplastik parçacığın çaya geçtiğini gördüm. Burada incelemede kullandığım teknikle 3 mikrometre boyutuna kadar olan mikroplastik parçalarını tespit edebiliyoruz. Yani çaya 3 mikrometreyle 5 milimetre arasında 13.000 kadar mikroplastiğin geçtiğini söyleyebiliriz."

Yurtsever Tek Kullanımlık Çayların Kullanılmamasını Öneriyor

Araştırmasında birçok farklı markanın poşet çayını incelediğini belirten Yurtsever, birçoğunun %100 selülozdan imal edildiğine de değindi. Yurtsever ayrıca günümüzde yaygınlaşan daha küçük çaplı kalem çay adındaki çaylarda da benzer plastik salımının gerçekleştiğini belirtti.

Yurtsever çözüm önerisi olarak tek kullanımlık bu tarz ürünlerin kullanımının bırakılması gerektiğini önerdi. Yurtsever, bu plastiklerin vücudumuza olduğu kadar çevreye de zararı olduğuna değiniyor.

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