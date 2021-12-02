Poşet Fiyatları 2022'de Zamlanacak mı? Açıklama Geldi

Poşet fiyatları 2022'de değişiyor mu? Son zamanlarda yaşanan kur dalgalanmaları poşet fiyatlarını da etkileyebilir. TBMM Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu konuyla ilgili resmi açıklamasını yaptı.

TBMM Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda market poşetlerinin yeni fiyatları belli oldu.

Komisyon, 2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre poşet fiyatları 2022'de zamlanmayacak.

İlk olarak 2019 yılında 25 kuruş olarak başlayan ve ardından 2020 ile 2021 yıllarında da aynı ücretle devam eden plastik poşet ücretleri, önümüzdeki yıl için aynı ücretten (25 kuruş) devam etmesine karar verdi.

Bu karar sonrasında 2022 yılı aralık ayı sonuna kadar plastik poşet ücretlerinin sabit kalacağı ve zam uyguladığı belirlenen toptancılara veya perakende satıcılara ceza kesileceğinin altı çizildi.

Poşet fiyatlarına 2022'de zam gelmesi istenmişti

Geçtiğimiz gün PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu tarafından verilen demeçte, poşet fiyatlarının zamlanabileceği öne sürülmüştü.

PAGEV Başkanı'na göre 2019 yılında ücretli poşet uygulaması başladığında 25 kuruşun 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu ise marketçiye kalıyordu. 2020 yılına gelindiğinde yeniden değerleme oranına göre devlete giden pay 18 kuruşa çıktı ve markete 7 kuruş kalmaya başladı. 2021 yılında ise poşetin 19,6 kuruşu devlete, 5 kuruşu marketçinin cebine gidiyor.

Yavuz Eroğlu açıklamasında, "Özetle marketçiye kalan pay giderek azaldı ve şimdi gözler 2022 için yeniden değerleme oranına çevrildi. 2022’de poşete zam yapılmaz ise 25 kuruş tamamen devletin kasasına gidecek ve marketlerin payı sıfırlanmış olacak." dedi.

Bu durumun önüne geçmek isteyen zincir marketler ise 25 kuruşluk fiyatın yüzde 100 zamlanarak poşetin tüketiciye 50 kuruşa satılmasını istiyordu. "Müşterisine poşetleri ücretsiz sunan zincir marketler, zam sayesinde poşetten para kazanmaya devam etmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak TBMM Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu'ndan gelen resmi açıklama sonrasında poşet fiyatlarının 2022 yılında da değişmeyeceğini hatırlatmak gerekiyor.