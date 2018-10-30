Post Malone, HyperX'in Marka Temsilcisi Oldu

Kingston’ın oyunculara yönelik ekipmanlar üreten bölümü HyperX, Post Malone ile reklam anlaşması yaptı. Ürettiği kaliteli ekipmanları tanıtmak adına, ABD’nin en çok dinlenen müzisyenlerinden Post Malone ile anlaşan HyperX, Malone’un HyperX Gaming marka elçisi olduğunu duyurdu.

Yakın zaman önce Twitch kanalı üzerinden oyun yayınları yapmaya başlayan Post Malone, önemli sayıda izleyici kitlesine ulaşmasının yanı sıra eğlenceli yayınlarıyla ön plana çıkmıştı. Oyuncu kulaklıkları kapsamında HyperX ile ortak çalışmaya başlayacaklarını belirten Post Malone, yayınlarında da HyperX kullanacağını dile getirdi.

HyperX ve Post Malone arasındaki anlaşmanın sadece yayınlarda kalmayacağı, HyperX’in yakın zaman sonra ilki düzenlenecek olan ve Post Malone, Tyler, The Creator ve Travis Scott gibi ünlü sanatçıların sahne alacağı Posty Fest’e sponsor olacağı da kaydedildi. HyperX’in bu etkinlikte, oyunlar için kablolu olarak; müzik dinlemek veya sohbet içinse Bluetooth bağlantı seçeneğiyle sunulan yeni Cloud MIX modelinin de dâhil olduğu gaming kulaklıklarını sergileyeceği belirtildi.

HyperX’ten festivalle ilgili yapılan açıklamaysa şöyle oldu: “Festival alanında, HyperX kulaklıklarını kullanan “Posty Fest”in maskotu Dimitri ile fotoğraf çektirme fırsatı sunulacak. Festivale katılanlar #HyperXPostyFest hashtag’ini kullanarak Post Malone tarafından imzalanmış bir gaming kulaklığı kazanma şansını yakalayacak. Katılımcılar HyperX alanına uğrayarak HyperX kulaklılarını deneyebilecek ve küçük hediyeler alabilecekler.”