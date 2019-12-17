Postal 2, GOG Üzerinde Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oldu

Running With Scissors tarafından geliştirilmiş olan Postal 2, GOG üzerinde ücretsiz oldu. Süre sınırı olduğu için acele etmenizde fayda var.

Zaman zaman dijital oyun satan mağazalar belirli oyunları sınırlı süreliğine ücretsiz olarak indirmeye sunuyorlar. Bu sayede hem kaliteli oyunlara sahip oluyoruz hem de arşivimiz genişliyor. Bu defa bize güzel bir sürpriz yapan GOG oldu.

İlgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Açıldığında aşağıya doğru inip Get it FREE yazan düğmeye basmanız lazım. Biz bu haberi yazdığımız sırada otuz sekiz saat civarı bir süre kalmıştı. Böyle bir fırsat ha dediğinizde ele geçmiyor, bu yüzden acele etmenizde fayda var.

Bir defa kütüphanenize eklediğinizde, kalıcı olarak sizin olacak ve istediğiniz zaman oynayabileceksiniz.

Postal 2 konusu

Dude isimli bir karakteri yönettiğiniz oyunda, karakterimizin eşinin hafta içindeki her bir günde yapılmasını istediği bir iş oluyor. Bu görevlerin hangi sırayla ve nasıl tamamlanacağı tamamıyla size kalmış. İster efendi efendi, isterseniz de ortalığı karıştırarak sonuca ulaşabilirsiniz. Bir görevi bitirip diğerine geçmeden önce, Paradise kasabasını keşfetmekte özgür oluyorsunuz. Bu özgürlüğe yine ortalığı karıştırmak veya sakin sakin dolaşmak dahil. Hazır ortalığı karıştırmaktan bahsetmişken, Postal 2 oyununda kürekten roketatara kadar birçok farklı silahın bulunduğunu söyleyelim.