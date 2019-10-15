Postal 4: No Regerts PC İçin Duyuruldu

Oyun dünyasının çılgın çocuğu Postal Dude yıllardan sonra geri dönüyor. Bildiğiniz gibi üçüncü oyunun yarattığı hayal kırıklığı sonrasında, Postal 2 için bir genişletme paketi ve ilk oyunun yeniden yapımı dışında yeni bir şey görememiştik. Ancak yakında hasret sona erecek. Running With Scissors, PC için Postal 4: No Regerts oyununu duyurdu. Hatta oyun şu anda Steam üzerinden erken erişime sunuldu. 21 Ekim 2019 tarihine kadar 28.80 TL gibi bir fiyata alabilirsiniz. Sonrasında 32 TL olacak.

Paradise kasabası ile ilgili olarak yaşanan olaylardan sonra, Postal Dude ve Champ kendilerini evlerinde hissedecekleri yeni bir yer arayışına giriyorlar. Ne var ki, mola verdikleri benzin istasyonunda talihsiz bir şekilde arabaları, karavanları ve sahip oldukları diğer her şey çalınıyor. Ancak ufukta adının Edensin olduğu başka bir kasabanın varlığını keşfetmeleri ile yeni bir macera başlıyor.

Postal 2 oyununun devamı niteliğinde geliştirilen Postal 4: No Regerts, açık dünya oynanışa sahip olacak. Günlük ayak işlerinin yanı sıra ek ödüller kazanabileceğiniz yan araştırma görevleri sizi bekleyecek. Ayrıca keşfedilecek pek çok karanlık sır var ama dilerseniz tamamını es geçip sadece ortalığı birbirine katabilirsini.

Birçok farklı cephane ve aracın bulunacağı devam oyununda aşina olduğumuz kürek, gaz tenekesi, bumerang palaya ek olarak AK ve Tazer Baton gibi yeni silahlar da olacak. Pigeon Mine ile tuzaklar kurabilecek ve sıvı cephane türleri ile enteresan eylemler yapabileceğiz. Mesela su doldurup alevleri söndürebilecek veya gaz doldurarak alev tabancası etkisi yaratabileceğiz.

Jon St. John tarafından seslendirilecek olan Postal Dude ile çıkacağımız yeni maceraların anlatılacağı Postal 4: No Regerts için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.