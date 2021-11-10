Potansiyel Olarak Tehlikeli Bir Meteor Gezegenimize Doğru Yaklaşıyor

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Eyfel Kulesi kadar uzun bir meteor gezegenimize doğru hızla yaklaşıyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğa sahip olan meteor, son dönemlerde gözlemlenen meteorların yüzde 90'ından daha büyük boyutlara sahip.

300 Metre Uzunluğundaki Meteor Dünya'yı Sıyırıp Geçecek

Bilim insanları tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda 4660 Nereus olarak sınıflandırılan ve Potansiyel Olarak Tehlikeli olarak bildirilen meteor, 11 Aralık 2021 tarihinde gezegenimizin oldukça yakınından geçecek. Kabaca Eyfel Kulesi ile aynı boyutlara sahip olan meteor, takribi olarak bir futbol sahasının yaklaşık üç katı büyüklüğe sahip.

NASA meteorun gezegenimize çarpması halinde tehlikeli olabileceğini söylese de, 3,9 milyon kilometre uzağımızdan geçeceğini ifade ediyor. Bu mesafe gezegenimizdeki standartlar için pek de sıyırmak olarak tanımlanamasa da, kozmik ölçekte gerçekten de yakınımızdan geçeceğini işaret ediyor.

4660 Nereus ilk defa 1982 yılında Eleanor F. Helin tarafından keşfedildi ve Apollo grubuna dahil olan birkaç meteordan birisi olarak tanımlandı. Bu gruptaki tüm asteroitler, Güneş'in yörüngesinde dönerken, Dünya'ya yakın mesafeden geçmeleri ile bilinir.

4660 Nereus her 664 günde bir Güneş etrafında dönüyor olsa da, bilim insanları 2031 yılının mart ayına kadar bir daha onunla karşılaşmayacağımızı tahmin ediyor. Daha sonraki ilk karşılaşmanın 2050 yılında olması beklenirken, tehlikeli olarak tanımlanabilecek ilk karşılaşmanın ise 2060 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yine de tehlikeli sınıflandırmasına giren meteorların nadir olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Öyle ki kısa bir süre önce tamamlanan çalışmalara göre 1.120 fit (340 m) genişliğindeki 99942 Apophis isimli meteor, 13 Nisan 2029 tarihinde gezegenimizin 19.000 mil (30.000 km) yakınından geçecek.

Bu içeriğimizde detaylarını aktardığımız 4660 Nereus isimli meteorun 300 metre uzunluğu ile 3,9 milyon km uzaktan geçeceğini göz önüne aldığımızda, 99942 Apophis'in 340 m genişliği ile sadece 30.000 km uzaktan geçmesi çok daha dikkate alınmalıdır.