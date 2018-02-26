Powerbank, Uçak Kabininde Alev Aldı!

Çin'in yoğun havaalanlarından biri olan Şangay Hongqiao Uluslararası Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Uçağın kabin kısmındaki valizlerden biri aniden alev alarak yanmaya başladı.

China Southern Havayolları’nın Guangzhou-Şangay seferini yapan B777-300 model uçakta kalkış öncesi hazırlıklar tamamlanmıştı ve yolcuların uçağa alımına başlanmıştı. O sırada kabinde üst tarafta valizlerin bulunduğu kısımda bir valiz aniden alev aldı. Bunun üzerine uçaktaki yolcular apar topar uçaktan indirildi. İçinde powerbank olduğu öğrenilen valize ilk müdahaleyi uçağın hostesi ile valizin sahibi yaptı ve yangın kısa sürede tamamen söndürüldü. Yangının, valiz içindeki powerbank’in patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Power bank fire on board China Southern CZ3539, Feb 25 2018.😱😱 pic.twitter.com/cby6E62qRv — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 25 Şubat 2018

Uçağın hostesi ve valizin sahibi tarafından su yardımıyla kısa sürede söndürülen yangın sırasında yolcular büyük panik yaşadı. Yetkililer yaşanan bu olay sonrası kimsenin yaralanmadığını belirtti. Havayolundan yapılan açıklamada, yangının uçağa pek hasar vermediği de bildirildi.

Yaşanan bu olay nedeniyle geciken Guangzhou-Şangay seferi yaklaşık 2,5 saat sonra bir başka uçakla yapıldı.