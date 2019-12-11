Predator: Hunting Grounds'un Çıkış Tarihi Duyuruldu

Illfonic stüdyosu, Mayıs ayında duyurduğu Predator: Hunting Grounds oyununu geliştirmeye devam ediyor. Dünün State of Play programının da yıldızlarından bir tanesi olan oyunun çıkış tarihi netlik kazandı. PlayStation 4 ve PC için geliştirilmekte olan Predator: Hunting Grounds, 24 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Friday the 13th: The Game ile haberdar olduğumuz Illfonic stüdyosunun yeni oyunu bir diğer asimetrik çok oyunculu hayatta kalma oyunu olacak. Predator evreninde geçecek olan oyunda dört kişi kooperatif olarak kendilerine verilecek olan görev dolayısıyla bir dizi operasyonu tamamlamak ile yükümlü olacakken, diğer taraftaki oyuncu ise simgesel avcıyı kontrol edecek ve dört kişilik askeri grubu dağıtmaya çalışacak.

Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tarih duyurusunun yapıldığı yeni fragmanda, dişi bir Predator da görüyoruz. Kendisi son derece etkili Yautja Bow kullanıyor. Büyük oranda hasar veren bu silah ile dişi Predator, avını duvarlara çivileyerek öldürebiliyor. Bu silahın yanı sıra diğer Predator'ın mühimmatının tamamına da tam erişimi olacak. Fragmanda ayrıca Smart Disc ve Combistick gibi yeni silahları da görebiliyoruz. Smart Disc ile tek seferde birden fazla infaz gerçekleştirilebiliyorken Combistick ise hem yakın hem de uzak mesafeli çatışmalarda oldukça kullanışlı.

Son olarak, Predator: Hunting Grounds oyununda Hunter, Scout ve Berserker olmak üzere üç farklı Predator sınıfı olacak. Hunter (Avcı) ile dengelenmiş bir katile dönüşeceksiniz. Scout (İzci) sınıfını seçtiğinizde avınızı hızlıca takip edebilecekken Berserker ise güçlü ve muazzam boyutta hasar verebileceğiniz bir avcı olacaksınız.