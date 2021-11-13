Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 haftalıkken doğan prematüre bebek, dünya rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl Alabama'da dünyaya gelen Curtis isimli bebek, dünyanın en erken doğan bebeği oldu. Hayatta kalma şansı yüzde 1'den az olan Curtis Guiness Rekorlar Kıtabı'na girdi. Konuya dair detaylar haberimizde.

Prematüre Bebek Dünya Rekorunu Kırmayı Başardı

Curtis Means ve ikiz kardeşi C'Asya Means, 5 Temmuz 2020 tarihinde Birmingham Alabama Üniversitesi Hastanesinde dünyaya geldi. Bebekler, Guiness Rekorlar Kitabı'na göre 19 haftalıkken yani 132 gün prematüre doğdu. Hastane ise bebeklerin 21 haftalıkken doğduğunu ileri sürdü.

UAB'de görevli olan Dr. Brian Sims, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalar, çok erken dünyaya gelen bebeklerin hayatta kalma şansının çok az olduğunu ya da hiç olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

C'Asya tedaviye yanıt vermedi ve doğumdan sonraki gün hayatını kaybetti fakat Curtis'in kalp atış hızı ve oksijen seviyeleri düzelmeye başladı. Dr. Sims, Guinness Dünya Rekorları'na verdiği demeçte, "Curtis, kelimenin tam anlamıyla türünün tek örneğiydi" ifadelerini kullandı.

Curtis'in nefes alabilmesini, beslenmesini ve vücut ısısının düzenlenmesini sağlayabilmek için sürekli olarak tıbbi destek sağlandı. Doktorlar, yaklaşık olarak üç ay sonra bebeği solunum cihazından çıkarmayı başardı. Curtis'in bakımına yardımcı olan Doç. Dr. Colm Travers, "Curtis tüm bilimsel olasılıklara meydan okudu" dedi.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Curtis doğduğunda sadece 420 gram ağırlığındaydı. Gün geçtikçe sağlığı normale dönen bebek, yaklaşık olarak dokuz ayın ardından hastaneden tavurcu edildi. Bebeğe ilaçların yanı sıra beslenme ve oksijen tüpü gibi özel ekipman verildi.

19 haftalıkken dünyaya gelen prematüre bebek, Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Curtis, hastaneden taburcu edildikten altı ay sonra bebeğin bakım ekibi hastanenin önünde toplandı. Bakım ekibi, Curtis'in annesine Guiness Dünya Rekoru sertifikası verildi.

Birmingham Alabama Üniversitesi, söz konusu sertifikayı Curtis'in ailesine verdiği anları YouTube kanalı üzerinden paylaştı. Paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Rekorun önceki sahibi Richard Hutchinson, Curtis'ten sadece 21 hafta 2 günlükken dünyaya gelmişti. Hutchinson, 5 Haziran 2020 tarihinde doğmuştu.