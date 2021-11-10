Prens Harry ABD Capitol Saldırı Öncesi Twitter CEO'sunu Uyarmış

Prens Harry ABD Capitol saldırıları hakkında Twitter CEO'sunu uyardığını söyledi. Bu açıklamalardan sonra geçtiğimiz 6 Ocak tarihinde yaşanan ve ABD tarihine geçen saldırı girişimlerinden Twitter CEO'su da sorumlu tutulabilir.

İngiltere Prensi Harry, 6 Ocak'taki Capitol isyanları öncesinde Twitter CEO'sunu sosyal medya sitesinin ABD başkentinde siyasi kargaşa çıkarmak için kullanıldığı konusunda uyardığını söyledi.

Harry'nin yorumları, Salı günü gerçekleştirilen California'daki yanlış bilgilendirme konulu çevrim içi bir panelde geldi. Endişelerini isyandan bir gün önce Twitter CEO'su Jack Dorsey'e e-posta yoluyla bildirdiğini söyledi.

Harry açıklamasında, "Jack'e 6 Ocak'tan önce, platformunun bir darbenin sahnelenmesine izin verdiği konusunda onu uyardığım e-postalar gönderdim. Bu e-posta olaylardan bir gün önce gönderildi ve Capitol olayları yaşandı; ancak o zamandan beri ondan haber almadım." dedi.

Twitter CEO'su ve Twitter platformu ise Harry'nin sözleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Sosyal medya siteleri, yanlış bilgilerin ve kışkırtıcı içeriğin yayılmasını durdurmak için yeterince şey yapmadıkları için ateş altına alındı ​​ve ABD Capitol'ün Donald Trump destekçileri tarafından basılması, nefretin güçlenmesine izin vermenin sonuçlarının bir örneği olarak sık sık dile getiriliyor.

Genel olarak büyük teknoloji şirketleri, büyümeyi ve karı kamu güvenliğinin önüne koymakla suçlanıyor.

Prens Harry: ABD Capitol Saldırıları Twitter CEO'sunu İlgilendirmeli

Harry, Facebook gibi diğer sosyal medya sitelerini COVID-19 ve iklim değişikliği hakkında yanlış bilgilerle "milyarlarca insanı" yanıltmakla suçladı. Ayrıca sitenin kendi politikalarını ihlal etmesine rağmen COVID-19 yanlış bilgisini yayan birçok videonun silinmediğini söyleyerek YouTube'u da hedef aldı.

"Daha da kötüsü, kullanıcıların gerçekten aradığı her şeye karşı YouTube'un kendi algoritması bu videoları (Covid-19 ve Capitol olayları) önerdi . Bu gerçekten durdurulabileceğini gösteriyor ama aynı zamanda kârlarını etkilediği için durdurmak da istemediler." dedi.

Harry ve eşi Sussex Düşesi, 2020'nin başlarında, İngiliz medyasının dayanılmaz müdahaleleri ve ırkçı tutumları olduğunu söylediklerini gerekçe göstererek kraliyet görevlerini bırakıp Kuzey Amerika'ya taşındıklarını açıklamıştı.

O zamandan beri Harry, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Archewell'in kurucu ortağı olarak tanıtılıyor. Bu yılın başlarında, medyadaki yanlış bilgi ve dezenformasyonu araştıran bir komisyon üyesi olarak ABD düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsüne de katıldı.