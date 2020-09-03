Kraliyet'in Eski Prensi Harry ve Eşi Meghan Markle Netflix'le Anlaştı

Prens Harry ve eşi Meghan Markle geçtiğimiz hafta Kaliforniya'ya yerleşti ve yeni Hollywood kariyerlerini açıkladılar. Kraliyet'in eski dük ve düşesi, adı bilinmeyen bir prodüksiyon şirketi kurdu ve Netflix ile çok yıllık anlaşma imzaladılar.

Prens Harry ve Meghan Markle Netflix'le yaptıkları anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmadı ancak çiftin ilk olarak belgeselle kamera karşısına geçeceği düşünülüyor. Sızdırılan bazı iddilara göre Markle'ın oyunculuğa geri dönme planı yok, en son 2018'de “Suits” isimli dizide rol almıştı.

Prens Harry ve Meghan Netflix'e belgesel çekecek

Prens Harry ve eşi Meghan Netflix anlaşmasına ilişkin açıklamada "Odak noktamız bilgilendiren ancak aynı zamanda umut veren içerikler oluşturmak olacak. Yeni ebeveynler olarak ilham verici aile programlarını yapmak bizim için önemli." dedi.

Kaliforniya'da kurdukları prodüksiyon şirketiyle henüz proje üretmedikleri göz önüne alındığında Prens Harry ve Meghan'a ne kadar ödeme yapılacağı belli değil. Konuya ilişkin Netflix sözcüsü yorum yapmayı reddetti ancak çiftin daha önce Apple ve Disney'le konuştuğu biliniyordu.

Prens Harry toplumsal mesaj veren bir Netflix yapımı istiyor

Netflix'in eş başkanı ve içerik sorumlusu Ted Sarandos "Yaratıcı bir ev olarak Netflix'i seçtikleri için inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve onlarla birlikte hoşgörüyü artırmaya yardımcı olabilecek hikayeler anlatmaktan heyecan duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Kısa süre önce Netflix belgeseli ‘Rising Phoenix’in yapımcılarıyla ortaklaşa bir proje üzerinde çalışan Prens Harry, açıklamalarıyla toplumsal mesajlara odaklanan içerikler üreteceğini söylüyor. Bakalım çiftin Netflix'e özel çekeceği ilk belgesel hangi konuya değinecek, göreceğiz.