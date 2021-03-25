Prens Harry Silikon Vadisi'nde İş Buldu: Sağlık Koçu Olacak

Prens Harry Silikon Vadisi'nde sağlık koçu olacak. Sussex Dükü, Silikon Vadisi girişimi BetterUp'a baş etki sorumlusu olarak katıldı. Şirketten bir sözcü de prensin yeni rolünü doğruladı.

Prens Harry, İngiltere’nin kraliyet ailesinden geri adım atıp eşi Meghan Markle'la birlikte Kaliforniya’ya taşındıktan sonra, Silikon Vadisi girişimi olan BetterUp’a yönetici olarak katıldı.

2013 yılında San Francisco’da kurulan BetterUp, koçluk ve zihinsel sağlık platformu. Şirket, 125 milyon dolarlık yatırımın ardından 1.73 milyar dolar seviyesine geldi.

Prens Harry'nin Silikon Vadisi'ndeki yeni işi

Prens Harry’nin yeni işi ilk olarak The Wall Street Journal tarafından bildirildi ve Salı günü BetterUp blog yazısında onaylandı. Bu, Kraliyet ailesinin bir üyesi olmasından sonra özel bir şirketteki ilk resmi görevi.

Sussex Dükü, yeni görevinde zihinsel zindelik için savunuculuk ve farkındalık yaratmaya, BetterUp’ın misyonuna rehberlik etmeye ve şirketin topluluğunu genişletmeye odaklanacak.

Prens Harry, şirket tarafından yayınlanan açıklamada, "BetterUp'ın ilk Baş Etki Sorumlusu olarak amacım; zihinsel sağlıkla ilgili kritik diyalogları güçlendirmek, destekleyici ve şefkatli topluluklar oluşturmak ve dürüst ve savunmasız konuşmalar için bir ortam sağlamak" dedi.

BetterUp, 2.000′den fazla koçtan oluşan ağının 100.000′den fazla üyeye hizmet verdiğini söylüyor. BetterUp’ın koçları NASA, Warner Media, Mars ve Snap gibi kuruluşlarla çalışıyor.

Silikon Vadisi girişimi, Alexi Robichaux tarafından yönetiliyor. CEO Alexi Robichaux, Harry’nin ilham ve eylem yoluyla pozitif enerji dağıttığını söylüyor.

Ayrıca Prens Harry, şirketin liderlik ekibi sayfasında "Prens Harry, Sussex Dükü - Baş Etki Sorumlusu" olarak listelendi. Dükün adı, iki düzineden fazla yönetici listesi olmasına rağmen şirketin kurucu ortaklarının hemen arkasında yer alıyor. Pek çok kişi bu hamlenin bir reklam olduğuna inanıyor.

BetterUp koçuyla çalışmayı kişisel olarak paha biçilmez bulduğunu belirten Prens, koçun sağlam tavsiyeler ve yeni bir bakış açısı sağladığını sözlerine ekledi.

Harry, son birkaç yıldır akıl sağlığı ile ilgili tabuları yıkmaya çalıştı ve birkaç kez kendi zihinsel sağlığı hakkında konuştu. Ancak Prens Harry'nin zihinsel sağlık şirketine yönetici olmasının farklı bir boyutu da bulunuyor. Harry’nin merhum annesi Prenses Diana’nın, depresyon sorunlarından muzdarip olduğu düşünülüyordu.

Peki ya siz Prens Harry'nin Silikon Vadisi'nde yönetici olarak çalışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!