Prens'in 3. Sezonundan Bir Sahne Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor

Dijital yayın platformu BluTV'nin popüler dizilerinden biri olan Prens dizisinin yeni sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Prens'in 3. sezonundan bir sahne yayınlandı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.

Prens Dizisinin 3. Sezonundan Yeni Video Geldi

BluTV'nin resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video 31 saniye uzunluğunda. "3. sezon çok yakında" başlığıyla paylaşılan videonun açıklama kısmında "Tarihe not: Sınırlar genişliyor" sözlerine yer verildi.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Prens Dizisi Karakterleri