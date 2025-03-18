Prens'in 3. Sezonundan Bir Sahne Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor
BluTV'nin popüler dizisi Prens'in 3. sezonundan bir sahne paylaşıldı. İşte çok yakında izleyiciler ile buluşacak yeni sezona dair detaylar!
Dijital yayın platformu BluTV'nin popüler dizilerinden biri olan Prens dizisinin yeni sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Prens'in 3. sezonundan bir sahne yayınlandı. Paylaşılan video, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.
Prens Dizisinin 3. Sezonundan Yeni Video Geldi
BluTV'nin resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video 31 saniye uzunluğunda. "3. sezon çok yakında" başlığıyla paylaşılan videonun açıklama kısmında "Tarihe not: Sınırlar genişliyor" sözlerine yer verildi.
Prens Dizisi Konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Prens Dizisi Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Prens Dizisi Karakterleri
- Prens
- Thenio
- Orion
- Larg
- Kalesh
- Hasharia
- Kraliçe Sion
- Anarkhia
- Sangu
- Saksonya Dükü Philippe
- Kaptan Vandyke
- Kral Olaf