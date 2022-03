Prime Gaming'in Nisan Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Prime Gaming, Nisan ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Amazon Prime üyeleri bu ay The Elder Scrolls IV: Oblivion, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck's Revenge, Nanotale Typing Chronicles, Guild of Ascension, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Galaxy of Pen and Paper ve House of 1000 Doors: Family Secrets oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Bunların yanı sıra Prime Gaming ve Blizzard Entertainment; Overwatch ve Hearthstone gibi Blizzard'ın en büyük oyunlarından bazılarında Prime üyelerine özel oyun içi içerik sunacak. Ayrıca nisan ayından itibaren Lost Ark, League of Legends, Lords Mobile, Mobile Legends Bang Bang, Fall Guys ve daha birçok oyun için de özel içerikler Prime Gaming üzerinden oyun severlerle buluşacak.

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor. Amazon Prime üyeleri; aylık sadece 7,90 TL karşılığında Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olmanın yanı sıra en popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlara erişim, Prime Day'de özel fırsatlar ve indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere ve TV bölümlerine sınırsız erişim gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor.

Prime Gaming Nisan Ayı Ücretsiz Oyunları