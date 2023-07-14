Prime Video'dan Yeni Türk Yapımı "Bihter" Geliyor!

Prime Video, Türk yapımlarına her geçen gün yatırımlarını artırıyor. Şirket, bu yılın başında ilk yerli Amazon Original filmi Rüyanda Görürsün'ü yayınlamıştı Şimdi ise şirket Bihter adındaki yeni bir yapım üzerinde çalışıyor.

Bihter filmi, Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu'ya yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Bihter karakterini canlandıracak. Filmin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper yaparken, senaryosunu Merve Göntem kaleme alıyor.

Bihter Filmi Konusu

Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder.

Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.

Bihter Filmi Oyuncuları

Farah Zeynep Abdullah

Boran Kuzum

Osman Sonant

Hande Ataizi

Helin Kandemir

Nezaket Erden

Lorin Merhart

Mert Can Tekin

Mert İnce

Ebru Özkan

Tilbe Saran

Bihter Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Prime Video, yeni yerli Amazon Original yapımı Bihter filminin 2023 yılının sonunda Prime Video izleyicileriyle buluşacağını açıkladı.