Prime Video'dan Yeni Türk Yapımı "Bihter" Geliyor!
Prime Video'nun yeni Türk yapımı filmi Bihter'in konusu, oyuncuları ve yayın dönemi belli oldu. İşte detaylar!
Prime Video, Türk yapımlarına her geçen gün yatırımlarını artırıyor. Şirket, bu yılın başında ilk yerli Amazon Original filmi Rüyanda Görürsün'ü yayınlamıştı Şimdi ise şirket Bihter adındaki yeni bir yapım üzerinde çalışıyor.
Bihter filmi, Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu'ya yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Bihter karakterini canlandıracak. Filmin yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper yaparken, senaryosunu Merve Göntem kaleme alıyor.
Bihter Filmi Konusu
Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder.
Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.
Bihter Filmi Oyuncuları
- Farah Zeynep Abdullah
- Boran Kuzum
- Osman Sonant
- Hande Ataizi
- Helin Kandemir
- Nezaket Erden
- Lorin Merhart
- Mert Can Tekin
- Mert İnce
- Ebru Özkan
- Tilbe Saran
Bihter Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?
Prime Video, yeni yerli Amazon Original yapımı Bihter filminin 2023 yılının sonunda Prime Video izleyicileriyle buluşacağını açıkladı.
Ucuz Prime Video Aboneliği Yolda: Reklamlı Olacak!
E-ticaret devi Amazon şirketinin ucuz Prime Video aboneliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İddiaya göre yakında uygun fiyata sahip yeni bir abonelik planı sunulacak ve bu plandaki içerikler reklamlı olacak.
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