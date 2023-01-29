Prime Video'da En Çok İzlenen Yapım Belli Oldu

Netflix, Disney+, HBO Max gibi alternatiflerin yanında dünyadaki en büyük çaplı dijital platform olarak karşımıza çıkan Prime Video, kurulduğu günden beri büyük çaplı projeleriyle dikkat çekiyor. Uygun fiyatı ve Amazon sitesindeki ekstra özellikleri sayesinde milyonlarca aboneye ulaşan Prime Video için 2022 istatistikleri belli oldu.

Platformun birkaç senedir üzerinde çalıştığı ve 1 milyar dolardan daha fazla paraya mâl olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ve The Boys, öne çıkan diziler arasında. Fakat görünen o ki 2022 yılı Amazon için hiç tahmin ettiği şekilde gitmedi.

2022'de En Çok İzlenen Yapım: The Boys 3. Sezon

Amazon'un büyük paralar yatırdığı bir proje olarak karşımıza çıkan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden beklenti büyüktü. Nitekim ilk bölümün yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca izleyiciye ulaşan dizi, başlangıçta elde etti başarıyı koruyamadı.

ABD'li veri ve analiz firması Nielsen'in yayımladığı verilere göre 2022 yılında Prime Video'da en çok izlenen içerik The Boys dizisinin üçüncü sezonu oldu. Kara komedi ögeleri taşıyan bir çizgi-roman uyarlaması olarak bilinen The Boys, 10.6 milyon izlenmeye ulaştı.

Büyük beklentiler olan Güç Yüzükleri ise 9,4 izlenme ile The Boys'un arkasında kaldı. Şimdilik Amazon'un büyük bir proje olarak bakmadığı The Boys'un yükselişi, Güç Yüzükleri'nin başarısızlığını kapatıyor gibi görünüyor.

Nielsen'in raporuna göre 2022 yılında tüm platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:

En Çok İzlenen Filmler: